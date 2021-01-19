За прошедшие сутки в Нижегородском регионе зафиксировали 479 случаев новых заражений коронавирусом среди жителей. Число заболевших в области превысило уже 78 тысяч человек – сейчас с подтверждённым диагнозом COVID-19 их 78 218.При этом число выздоровевших также возрастает с каждым днём. На сегодня излечившихся в регионе насчитано 70 434 человека. За последние три дня, включая выходные, их ряды пополнили 1 390 жителей.К сожалению, с болезнью за сутки не справились 14 человек. Суммарное число жертв COVID-19 – 1 923 нижегородца. Рейтинг заболеваемости в Нижегородской области сохраняется прежним – больше всего заражений выявлено в Дзержинске, на Бору и в Павловском районе. При этом за сутки в 29 районах региона новых заражений не выявили вовсе.Напомним, вчера мы сообщали, что вслед за Давидом Мелик-Гусейновым от ковида привился нижегородский министр соцполитики Юрий Хабаров.А также Глеб Никитин пояснил, почему вакцинация проходит исключительно на базе поликлиник.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!