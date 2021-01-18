В выходные дни социальные сети облетела новость – дети в Дзержинске закидали снегом Вечный огонь. И теперь мемориал стоит потухшим.- Малолетние аборигены накидали снега и потушили Вечный огонь, - рассказали жители города в группе «Подслушано Дзержинск».Такое поведение детей вызвало массу возмущения у жителей города. Однако причастность школьников к этому инциденту подтвердить не удалось.- Накануне поступила заявка от местных жителей, что Вечный огонь потух, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе администрации Дзержинска. – По обращению жителей выехала бригада горгаза. Там уже все осмотрели и снова зажгли Вечный огонь. Все оборудование находилось в исправном состоянии. Так что никаких повреждений нет.Напомним, в прошлом году в Кировске Мурманской области школьники закидали Вечный огонь снежками.- Их действия попали на камеры наружного видеонаблюдения. Качество записи было очень хорошим, поэтому удалось быстро установить личности хулиганов. Их был трое, старшему - 12 лет,- сообщила \\"КП\\" начальник пресс-службы УМВД России по Мурманской области Валерия Филиппова.По итогам расследования с малолетними вандалами была проведена профилактическая беседа.