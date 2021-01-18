Этой зимой погода решила испытать Нижегородскую область на прочность – лютые морозы сменяются сильными снегопадами. Только за минувшие выходные в регионе высыпало столько снега, что дорожные службы еле-еле справились с ситуацией. «Комсомолка» выяснила, удалось ли побить погодные рекорды.- В большинстве районов Нижегородской области высота снежного покрова соответствует норме, - рассказала начальник отдела метеорологических прогнозов Гидрометцентра - пресс-секретарь ФГБУ \\"Верхне-Волжское УГМС\\" Ольга Мокеева. – В заречной части лидером по количеству снега считается Краснобаковский район, в южных районах - Сергач. Там высота снежного покрова уже превысила норму и достигла уровня 55 сантиметров. Это было вызвано недавними интенсивными снегопадами.Впрочем, по мнению синоптиков, такие снегопады нам даже на пользу, учитывая установившиеся морозы.- В прошедшую ночь температура воздуха была на 9…15 градусов ниже нормы, - отметила Ольга Мокеева. – В некоторых районах столбики термометров опускались до -33 градусов. Причем речь идет не только о Нижегородской области, но и о заречной части Нижнего Новгорода.Однако до настоящих температурных рекордов нижегородцам пока далеко. Абсолютный минимум в нашем регионе был достигнут в 1987 году.- Тогда у нас стояли продолжительные морозы до -40…-43 градусов, - вспоминает Ольга Мокеева. – Пока у нас таких показателей нет. Самая низкая температура этой зимой была зафиксирована в ночь на 13 января в Городце – 34 градуса.Сильного потепления в ближайшие дни ожидать не стоит. В ночь на 19 января столбики термометров опустятся до – 25…29 градусов, в низинах – до – 32 градусов.- Дневной фон составит около – 18…-20 градусов, - предупреждает Ольга Мокеева. – Существенных осадков не ожидается. Ослабление морозов ожидается только к концу рабочей недели.