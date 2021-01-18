В ближайшие два года в Нижнем Новгороде планируют создать еще две выделенные полосы для общественного транспорта. Одна из них будет расположена на Окском съезде на участке от Молитовского моста до площади Лядова, а вторая – на улице Советской на участке от улицы Ивана Романова до Канавинского моста. В соответствии с проектами организации дорожного движения, выделенные полосы планируется запустить в 2021-2022 году.- Для оборудования выделенных полос на этих участках не нужно никаких дополнительных градостроительных мероприятий – достаточно установить дорожные знаки и нанести новую дорожную разметку, - рассказали в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода. – Для нижегородских автомобилистов это не будет иметь никаких негативных последствий, а вот для городского транспорта эта мера будет весьма эффективной.По оценке экспертов, запуск выделенных полос позволит соблюдать расписание движения общественного транспорта. Также это будет иметь положительное влияние на экологию города и снизит уровень шума.- Учитывая отсутствие заторов на выделенной полосе, время в пути на автобусе будет существенно ниже, чем на автомобиле. В результате часть водителей личного автотранспорта со временем отдадут предпочтение общественному, - уверены в администрации Нижнего Новгорода. – Благодаря этому впоследствии удастся снизить общую интенсивность движения в городе.Напомним, первая выделенная полоса в Нижнем Новгороде появилась в 2019 году на проспекте Гагарина на участке от улицы Тропинина до улицы Горной. Спустя год такая же полоса появилась на Московском шоссе на участке от Сормовского шоссе до улицы Гордеевской.