По данным на 01:00 17 января 2021 года, за последние сутки в Нижегородской области было выявлено 485 новых случаев заражения COVID-19. Так, общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области достигло 77 255 человек.Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области составило 455 человек. Напомним, что с начала пандемии коронавирус побороли уже 69 499 жителей Нижегородской области.К сожалению, число умерших выросло до 1 894 человек. За минувшие сутки не справились с болезнью еще семнадцать нижегородцев.Нижний Новгород по-прежнему занимает 4 место по степени заражения.Как ранее сообщалось, всю актуальную информацию о текущей эпидемиологической ситуации с коронавирусом достоверно и оперативно предоставляет официальный ресурс от правительства России: стопкоронавирус.рф.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!