Известная во всём мире российская модель Наталья Водянова показала себя в новом образе. Снимком из рабочей поездки в Амстердам супермодель поделилась в социальной сети Instagram.- Открытка из Амстердама, - подписала публикацию Наталья Водянова.На фотографии Наталья показала красивое платье с узорным принтом, а также тканью плиссе. Стройную фигуру супермодель подчеркнула кожаным корсетом бордового цвета. Свой образ Водянова дополнила шляпкой и маской, которая стала для многих незаменимой вещью в период пандемии.Подписчики восхитились образом супермодели, оставив множество комментариев под фото.- Дама из Амстердама, - написал samat.maralov.- Наташа, вы неотразимы, как всегда, - искренне подметила annacrazy_superstar.- Ого, какое интересно платье, - отметил пользователь под ником yiagodamalina.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!