За прошедшие сутки в Нижегородском регионе зафиксировали 483 случая новых заражений коронавирусом среди жителей. Число заболевших в области превысило 76,5 тысячи человек – сейчас с подтверждённым диагнозом COVID-19 их 76 770.При этом за последние 24 часа 452 человека из тех, у кого ранее был диагностирован коронавирус, побороли болезнь полностью. По последним данным, в Нижегородской области выздоровели уже 69 044 жителя.К сожалению, с болезнью не справились 12 человек. Суммарное число жертв COVID-19 в регионе – 1 877 нижегородцев. Рейтинг заболеваемости в Нижегородской области сохраняется прежним – больше всего заражений выявлено в Дзержинске, на Бору и в Павловском районе.Напомним, мы сообщали, что на время крещенских купаний в Нижегородском регионе ввели коронавирусные ограничения.Кроме того, нижегородские власти рассказали, кому нельзя делать прививку от COVID-19.А вчера стало известно, что прививку от коронавируса сделал Давид Мелик-Гусейнов.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!