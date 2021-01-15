Студент 3 курса Арзамасского приборостроительного колледжа Алексей Дарчев стал победителем VII Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) в номинации «Токарные работы на станках с ЧПУ».Алексей – постоянный участник конкурсов профессионального мастерства. У него уже есть несколько наград и дипломов. Выступал он и на «Золотых руках» на Арзамасском приборостроительном заводе, где занял четвертое место. Гордится Благодарностью, подписанной генеральным директором Андреем Капустиным.В чемпионате «Молодые профессионалы» Алексей Дарчев участвует второй раз. В прошлом году в призеры не попал, а в этом дал себе установку – только победа!– Готовился основательно, – рассказывает молодой человек. – Много знаний и практических навыков мне даёт руководитель Ресурсного центра Дмитрий Иванович Митин. Староста нашей группы Никита Корсаков тоже постоянно со мной занимался. У станка стояли по 3-4 часа, занимались программированием.Соревнования по компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ» проходили в Выксунском металлургическом колледже им. А.А. Козерадского. Выступали 10 человек. В их числе и опытные участники, поэтому конкуренция была большая. Нужно было за три часа изготовить деталь, соответствующую всем требованиям. Чем точнее размер, тем выше результат. Своего соперника Алексей опередил всего на несколько баллов.Самым волнительным было дождаться подведения итогов. Церемония объявления победителей состоялась только 16 декабря. Тогда Алексей и узнал, что стал чемпионом Нижегородской области.– Мама поздравила, друзья, преподаватели, – признается Алексей. – Что в планах? Отучусь в колледже, отслужу в армии, а потом на завод наладчиком. Мне эта профессия нравится! А сейчас начну готовиться к следующему этапу конкурса, уже всероссийского уровня.КСТАТИВ этом году АПК на региональном чемпионате «Молодые профессионалы» представляли трое студентов:Алексей Дарчев (3 курс, «Технология машиностроения») – в компетенции «Токарные работы на станке с ЧПУ»;Владислав Семёнов (4 курс,«Информационные системы») – в компетенции «Веб-дизайн и разработка»;Владислав Меркулов (4 курс, «Технология машиностроения») – в компетенции «Инженерный дизайн САD».