В январе 2020 года вся Нижегородская область содрогнулась от жестокого убийства в Павлове. Напомним, там рецидивист-уголовник со стажем сначала напал на женщину, а потом исполосовал ножом двух вступившихся за нее парней. В результате, 18-летний Сергей Анучин погиб на месте, а его друг с серьезными ранениями попал в больницу. По страшному стечению обстоятельств, Сергей погиб прямо накануне своего 19-летия. Посмертно он был представлен к награде Следственным комитетом России. С тех пор прошел уже год, однако об этой трагедии никто не забыл. Более того, в ней появляются все новые и новые подробности.- В тот день, жительница Павлова проходила по улице Ростовского, когда сзади на нее набросился грабился грабитель, - вспоминает хронологию этого преступления следователь СУ СКР по Нижегородской области Сергей Разумов. – Он ударил ее по голове и принялся стаскивать с нее куртку. Она закричала и стала сопротивляться. Именно на этот крик и прибежали молодые люди. Увидев их, грабитель бросился наутек в другую сторону, а парни побежали за ним. Вскоре им удалось его догнать, завязалась борьба. В результате, преступник ударил Сергея ножом в грудь, а его друга – серьезно ранил.На выручку ребятам поспешили водители, проезжавшие мимо. Именно они и вызвали скорую помощь. К несчастью, Сергея спасти уже не удалось. Самому преступнику тоже удалось уйти. Правда, далеко он не убежал. В тот же вечер сотрудники правоохранительных органов задержали его прямо у себя в квартире. Как оказалось, у него был весьма солидный «послужной список» в местах не столь отдаленных.- В 1998 году он был осужден на 20 лет за разбой, убийство, покушение на убийство двух и более лиц, - вспоминает Сергей Разумов. – Освободился из тюрьмы он только в 2018 году - и сразу принялся за старое. Ни семьи, ни работы у него не было – он перебивался случайными заработками. И вот в начале 2020 года совершил новое преступление.Летом прошлого года ему уже вынесли приговор – 27,5 лет лишения свободы. 10 из них он проведет в тюрьме, остальные – в колонии строгого режима. Учитывая его предыдущий срок, в местах заключения он проведет почти полвека.Матери самого Сергея Анучина в прошлом году вручили благодарность СУ СКР по Нижегородской области. Парень был награжден посмертно. С момента трагедии прошел год, очень трудный для матери Сергея, и все это время рядом с ней были следователи СК, оказывая ей поддержку. Уже в начале этого года офицеры Следственного комитета навестили ее и вручили ей новогодние подарки. Побывали они в гостях и у второго героя – Данилы Небогатова. По словам следователей, они намерены тщательно следить за его судьбой и оказывать посильную помощь.КСТАТИ15 января 2020 года исполняется 10 лет с момента создания Следственного комитета России. «Комсомолка» поздравляет следователей с профессиональным праздником. Желает спокойной службы, профессиональных побед и обеспечения мирной жизни нижегородцев.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Убили накануне дня рождения»: В Павлове зарезали 18-летнего парня, вступившегося за женщинуТеперь молодого человека хотят представить к награде посмертно (подробности)Александр Бастрыкин взял под свой контроль дело об убийстве 18-летнего нижегородца, заступившегося за женщинуГлава Следственного комитета России поручил представить юных героев к награде (подробности)Водители проехались колонной в память о Сергее Анучине, который спас женщину от грабителя в Павлове12 января исполнилось девять дней с момента гибели парня (подробности)