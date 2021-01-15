Вторая волна аномальных морозов надвигается на Нижегородскую область. По прогнозам синоптиков, с 17 по 20 января местами по Нижнему Новгороду и области ожидается температура воздуха на 7 градусов ниже нормы. Экстренное предупреждение распространило региональное ГУ МЧС России.Согласно прогнозу погоды, в ближайшие дни столбики термометров вновь опустятся до отметки -29 градусов. На дорогах гололедица, ветер умеренный.Наиболее холодным днем станет понедельник, 18 января. Ночью ударит мороз -29, днем потеплеет до -23, при этом день обещает быть ясным, солнечным.19 января ожидается пасмурная погода, ночью -25, днем -22 градуса. Но если вы все-таки отважитесь искупаться в такой мороз, то вот список официальных купелей на Крещение в Нижнем Новгороде.20 января синоптики обещают морозы до -27 в ночные часы и до -23 днем, переменная облачность.В последние дни погода словно испытывает на прочность нижегородцев. Жители региона (а особенно коммунальщики) еще не успели прийти в себя после вчерашнего снегопада, как синоптики распространили новое штормовое предупреждение: 16 января Нижегородский регион вновь накроет сильнейшая метель. На дрогах ожидаются снежные заносы и гололедица, будьте предельно аккуратны и внимательны.