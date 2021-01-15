В очень неприятную ситуацию попал 29-летний житель Нижнего Новгорода Иван К. (имя изменено – ред.). Хотел сводить девушку в кино, а в результате стал жертвой кибермошенников. Мало того, что молодой человек был жестоко обманут своей новой интернет-знакомой, так еще и лишился всех сбережений – ни много ни мало почти 64 тысячи рублей.Но обо всем по порядку. Недавно Иван познакомился в интернете с девушкой, с которой у него завязалась романтическая переписка. Вскоре парень решил, что пора познакомиться поближе и пригласил красавицу в кино в новогодние праздники.«Я знаю один частный кинотеатр, там очень классно. Пойдем туда?» - написала ему знойная брюнетка. Конечно, Иван не мог отказать девушке, особенно в таком пустяковом вопросе, как выбор кинотеатра.«С тобой – хоть на край Света», - написал молодой человек, окрыленный мыслями о предстоящей встрече.«Ок, сейчас кину ссылку», - обрадовалась виртуальная собеседница и вскоре прислала ему адрес страницы кинотеатра для бронирования билетов.Билеты были недешевые, но ведь один раз живем! «Гулять так гулять», подумал Иван и перешел по ссылке, ввел реквизиты своей банковской карты и… в ту же секунду с его счета были списаны почти 64 тысячи рублей. Когда горе-кавалер увидел смс о списании средств, он не мог поверить, что стал жертвой мошенников. Все сбережения, которые он усердно откладывал в последнее время, ушли неизвестно к кому. Наверное, это было самое дорогое кино в его жизни.А что же наша красавица? Наверное, вы уже догадались, что после этого больше она на связь с Иваном не выходила. Бедолаге ничего не оставалось делать, кроме как обратиться в полицию.«По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Сотрудниками полиции устанавливается лицо, причастное к совершению данного преступления, а также проводится комплекс иных оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление истины по данному уголовному делу», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.КОНКРЕТНОУМВД России по Нижнему Новгороду обращает внимание граждан на необходимость внимательнее относиться к онлайн знакомствам и оплате услуг дистанционным способом.Не переходите по ссылкам, полученным от неизвестных лиц. Не сообщайте третьим лицам персональные данные (Ф.И.О., номер карты, пин-код, CVC-код и т.д.), указанные на банковской карте.Помните, что соблюдение правил финансовой безопасности - гарант сохранности ваших сбережений.О фактах совершения в отношении Вас или Ваших близких мошеннических действий необходимо незамедлительно сообщить в полицию по телефону или лично.