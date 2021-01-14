Сегодня свой первый настоящий юбилей отмечает единственный в России корги-полицейский – Рыжему исполняется десять лет. По этому случаю пушистому имениннику испекли праздничный тортик и подарили подарки. Обновками он «похвалился» на своей странице в Инстаграм.- 14 января - День моего рождения, - поделился он на своей странице в соцсети. - Спасибо Оле за заботу и любовь. Спасибо Зигеру за то, что он такой хороший друг. Спасибо, друзья, Вам всем за добрые тёплые слова! Они очень приятны! Мне 10. Ура!Напомним, единственный в России корги-полицейский по кличке Рыжий уже давно стал настоящей звездой. Участие в телепрограммах, съемки в шоу и постоянные фотосессии – ко всему это пушистый коп уже успел привыкнуть. Хотя в его трудовых буднях были не только восторженные крики фанатов – в прошлом году «Комсомолка» провела с ним целый рабочий день. Мы побывали на его тренировке, дежурстве на вокзале и поиске запрещенных веществ. Одним словом, ощутили на себе, что значит, быть пушистым копом.Правда, сейчас Рыжий уже на пенсии и может позволить себе заслуженный отдых. Поэтому сейчас его инстаграм пестрит снимками с рыбалок, прогулок и путешествий. А в канун Нового года он даже «написал» письмо английской королеве.