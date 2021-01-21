Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 21 января 2021 года: свыше 4,4 тысячи нижегородцев вакцинировались от COVID-19 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По данным на 01:00 21 января 2021 года, только за последние сутки в регионе было выявлено 488 новых случаев заражения COVID-19. Так общее число нижегородцев, зараженных коронавирусной инфекцией, достигло 79 177 человек. Об этом сообщает региональный Минздрав.

Согласно информации, число новых выздоровевших пациентов в области за последние сутки составило 494 человека. С начала пандемии коронавирус побороли уже 71 455 жителей Нижегородской области.

К сожалению, число умерших выросло до 1 954 человек, ещё шестнадцать нижегородцев не смогли побороть коронавирусную инфекцию.

Примечательно, что в 22 районах области новых заражений не выявлено вовсе.

Статистика зараженных по коронавирусу на 21 января Фото: Яндекс

Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (6 280 человек) и на Бору (4 329 человек). Следом идёт Павловский район — зараженных 2 373 человека, и 2 281 житель Балахнинского района.

Наименьшее количество человек, зараженных коронавирусом, отмечено в Первомайском районе (73 человека) и Перевозском районе (72 человека).

Напомним, что с 18 декабря 2020 года в Нижегородской области стартовала массовая вакцинация от коронавируса. За это время свыше 4,4 тысячи жителей региона вакцинировались от COVID-19.

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