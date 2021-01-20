«Вылетел на встречку»: В Балахнинском районе столкнулись две газели

Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются. Фото: скриншот из видео. Источник: «Регион-52 | Нижний Новгород»

Рано утром, 20 января, в Балахнинском районе столкнулись две газели. Происшествие произошло на 348 километре трассы «Шопша – Иваново – Нижний Новгород». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Примерно в 07:15 по местному времени автомобиль ГАЗ 3010 вылетел на встречную полосу и с маху протаранил автомобиль ГАЗ 3302. Один из автомобилей после столкновения улетел в кювет.

В результате ДТП пострадали водитель и пассажир машины ГАЗ 3302. Они получили ранения разной степени тяжести.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. В настоящее время обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются.

Видео с места ДТП опубликовали в паблике «Регион-52 | Нижний Новгород» в социальной сети «Вконтакте». Очевидцы также сообщают, что из-за происшествия на дороге скопилась большая пробка.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!