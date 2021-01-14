По данным на 01:00 14 января 2021 года, за минувшие сутки на территории региона было выявлено 456 новых случаев заражения. Общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области составляет 75 811 человек.Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области составило 446 человек. Напомним, что с начала пандемии COVID-19 побороли уже 68 139 жителей Нижегородской области.К сожалению, число умерших выросло до 1 852 человек, ещё восемнадцать нижегородцев не смогли побороть коронавирусную инфекцию.Примечательно, что в 22 районах области новых заражений не выявлено вовсе.Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (6 076 человек) и на Бору (4 120 человек). Наименьшее количество человек, зараженных коронавирусом, отмечено в Первомайском районе (70 человек) и Перевозском районе (69 человек).Отметим, что примерно 24% коечного фонда для лечения больных с пневмонией и ОРВИ свободны в Нижегородской области.- Коечный фонд перепрофилируется поэтапно, в зависимости от эпидемиологической обстановки, - сообщает региональный Минздрав.Напомним, накануне мы рассказали, что для нижегородцев теперь доступно экспресс-тестирование на COVID-19.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!