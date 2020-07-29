2020-07-28T23:47:03+03:00
Общество

Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 29 июля 2020 года: шесть умерших за сутки и дезинфекционные тоннели в «Стригино»

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Нижнем Новгороде на 29 июля
Елена ЛАЗАРЕВА
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За сутки было зафиксировано 342 выздоровевшихЗа сутки было зафиксировано 342 выздоровевшихФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Число нижегородцев с подтвержденным коронавирусом продолжает расти – как сообщается на портале стопкоронавирус.рф, на 01.00 29 июля 2020 года, за последние сутки диагноз подтвердился еще у 163 человек. Таким образом, с начала пандемии СOVID-19 заболели уже 23335 жителей региона.

За сутки было зафиксировано 342 выздоровевших, и таким образом их количество превысило 18 тысяч человек и составило 18031 человек.

С начала пандемии СOVID-19 заболели уже 23335 жителей региона. Яндекс

С начала пандемии СOVID-19 заболели уже 23335 жителей региона. Яндекс

Во вторник, 28 июля, глава Нижегородской области Глеб Никитин рассказал о возможном скором открытии фитнес-клубов. Отвечая на многочисленные вопросы своих подписчиков в сети Инстаграм, Глеб Никитин заметил, что правительство Нижегородской области рассматривает возможность открыть фитнес-клубы в ближайшее время.

Международный аэропорт Стригино (входит в холдинг «Аэропорты Регионов») установил тоннели для дезинфекции. Пока новые тоннели работают в тестовом режиме. Внутри тоннеля установлены датчики движения. Когда они срабатывают, система автоматически распыляет дезраствор.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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