Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 29 июля 2020 года: шесть умерших за сутки и дезинфекционные тоннели в «Стригино»

Число нижегородцев с подтвержденным коронавирусом продолжает расти – как сообщается на портале стопкоронавирус.рф, на 01.00 29 июля 2020 года, за последние сутки диагноз подтвердился еще у 163 человек. Таким образом, с начала пандемии СOVID-19 заболели уже 23335 жителей региона.

За сутки было зафиксировано 342 выздоровевших, и таким образом их количество превысило 18 тысяч человек и составило 18031 человек.

С начала пандемии СOVID-19 заболели уже 23335 жителей региона. Яндекс

Во вторник, 28 июля, глава Нижегородской области Глеб Никитин рассказал о возможном скором открытии фитнес-клубов. Отвечая на многочисленные вопросы своих подписчиков в сети Инстаграм, Глеб Никитин заметил, что правительство Нижегородской области рассматривает возможность открыть фитнес-клубы в ближайшее время.

Международный аэропорт Стригино (входит в холдинг «Аэропорты Регионов») установил тоннели для дезинфекции. Пока новые тоннели работают в тестовом режиме. Внутри тоннеля установлены датчики движения. Когда они срабатывают, система автоматически распыляет дезраствор.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.