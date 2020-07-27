«В жизни ты выглядишь лучше, чем на экране»: Екатерина Одинцова рассказала о начале своего романа с Борисом Немцовым

Знаменитая телеведущая Екатерина Одинцова продолжила свой инстаграм-сериал и поделилась новыми подробностями истории знакомства с тогдашним губернатором Нижегородской области Борисом Немцовым. Напомним, ранее теледива рассказала, что впервые политик увидел ее на экране. А вскоре она попала в жуткую автомобильную катастрофу. Чтобы спасти ей жизнь, врачи предлагали сделать ей сложнейшую операцию. Однако цена за жизнь была высока – девушку ожидал паралич правой части тела.

- Как раз в то время мама узнала, что в Москве изобрели экспериментальную операцию, после которой у человека не парализует половину тела, как собирались сделать мне, - поделилась Екатерина Одинцова с подписчиками. - Но до Москвы меня было не довезти. Казалось, что выхода нет.

Чтобы скрыть слезы от дочери, ее мать выходила плакать в коридор больницы. Там-то она и встретила другую рыдающую женщину – ею оказалась заместитель губернатора области Татьяна Гришина.

- Она вспомнила, что на совещании губернатор спрашивал о моем самочувствии, - рассказывает телеведущая. – И тут же велела моей матери написать записку Борису, чтобы он помог отвезти меня в Москву или привезти в Нижний столичных врачей со всем необходимым оборудованием.

То, что происходило дальше, больше походит на романтическую сказку. Губернатор прочитал записку и тут же распорядился ей помочь.

- Я не позволю искалечить девчонку, если можно её спасти, - заверил он подчиненных.

odintsovaprtrend Я обещала продолжение истории своего знакомства с отцом моих детей.

После этого к делу подключились врачи. Были задействованы и нижегородские, и столичные медики. Кардиоцентр предоставил операционную и реанимацию, больница имени Семашко – нейрохирурга. Одновременно с этим из Московского института имени Бурденко был прислан уникальный аппарат и двух величайших врачей – профессора Лихтермана и Лазарева.

- Меня прооперировали, и через три недели я сделала первые шаги. Три шага от кровати к окну, - Через полгода я уже чувствовала себя почти здоровой. Немного кружилась голова, но я вышла на работу.

После вечернего эфира в коридоре телецентра она столкнулась с губернатором. Как оказалось, он о ней не забыл.

- Катенька, как твоё здоровье? Как я рад, что с тобой всё хорошо, - обрадовался он. - Кстати, в жизни ты выглядишь ещё лучше, чем на экране! Вот мой телефон, если что - звони!

По словам телеведущей, она и не думала звонить. О чем смущенно и сказала губернатору – дескать, надеюсь, больше не придется Вас беспокоить. Однако на этот ответ он явно не рассчитывал.

- Так, я понял, ты сама не позвонишь. Давай мне твой номер, - безапелляционно заявил он.

И слово сдержал. Он действительно сумел дозвониться в ее однокомнатную хрущевку. Хотя после операции она почти все свое время проводила у родителей. С этого и начался их роман.

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