Наземное метро запущено в тестовом режиме в Сормовском районе

Движение электропоездов от станции Починки на проспекте Кораблестроителей до станции Варя на Сормовском шоссе в Нижнем Новгороде протестировано в пятницу, 24 июля 2020 года. С 1 августа движение электричек на этом участке должно стать постоянным – здесь будет запущено 33 рейса, чтобы минимизировать для сормовичей неудобства, связанные со строительством транспортной развязки на улице Циолковского. По сути, электричка станет своеобразным наземным метро.

- Заявленное время в пути между станциями – 10 минут. Мы проверили секундомером, это действительно так, - отметил и.о. заместителя министра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Артем Бафанов.

Электрички будут курсировать ежедневно с 5:35 до 22:20. Со станции Починки электрички будут уходить в 5 и 35 минут каждого часа, а со станции Варя – в 20 и 50 минут каждого часа. Электропоезда также будут останавливаться в центре Сормова – на платформе в районе улицы Щербакова. В поездах будут работать кондиционеры и проводиться регулярная дезинфекция.

Стоимость проезда при оплате транспортной картой будет составлять 26 рублей. Кроме того, на электричках будут действовать и пересадочные тарифы.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отмечал, что проект строительства развязки на улице Циолковского – долгожданный для всего города.

- Развязка позволит ликвидировать пробки, образующиеся из-за железнодорожного переезда. Проект реализуется в рамках инфраструктурной программы «Город 800» — центральной части подготовки к празднованию юбилея Нижнего Новгорода. Четырехполосная эстакада станет важным наследием 800-летия, — подчеркнул Глеб Никитин.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.