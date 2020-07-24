Онлайн-марафон по бегу и катанию на велосипеде состоялся на АПЗ

Заводской спортивный онлайн-марафон «Победа» состоялся на Арзамасском приборостроительном заводе. В нем приняли участие 27 человек, а организатором выступила профсоюзная организация АПЗ, сообщает пресс-служба предприятия.

Марафон на Арзамасском приборостроительном заводе имени Пландина проводился с 10 до 16 июля. Для участия нужно было заполнить заявку и зарегистрироваться в приложениях Strava – для фиксирования физической активности, и Viber – для связи с организатором.

– Все участники разделились на две группы – «Марафон» и «Веломарафон», – рассказывает одна из организаторов соревнования инженер-электроник ОГК СП Анна Спиридонова. – Можно было бегать или кататься на велосипеде по любой территории в любое удобное для себя время. Единственное условие – чтобы там ловил GPS-сигнал. Я была в группе бегунов. Бегала по вечерам, после работы, – на «Снежинке», стадионе «Знамя» и просто рядом с домом – у школы №13.

Победители и призеры определялись по общему километражу за весь период марафона.

Среди мужчин абсолютным лидером в обеих группах стал формовщик цеха №68 Александр Сергеев. За неделю он «накатал» 378,06 км и «набегал» 41,39 км.

Среди женщин лучшими стали: в беге – инженер-электроник ОГК СП Анна Спиридонова (42,57 км), в велопробеге – распред цеха №51 Дарья Мартынова (169 км).

Среди подразделений выиграл цех №68. Суммарно работники литейного преодолели 566,58 км.

Стоит отметить и самого креативного участника – инженера-электроника ОГК СП Антона Ерина.

– Я позже присоединился к соревнованию, поэтому решил сделать ставку на оригинальность: выбирал такую траекторию движения, чтобы получилась символика АПЗ, – написал он в соцсети.

И у него действительно получилось: и аббревиатура «АПЗ», и логотип завода, и даже пожелание скорейшего выздоровления по-английски: «get well» – «поправляйся».

Всех участников онлайн-марафона ждут подарки. А победители получат денежные вознаграждения.

– Провести онлайн-соревнование мы решили из-за ограничений, связанных со сложной эпидемиологической обстановкой. Это был пробный проект, но, как показал результат, у нас все получилось. Участники остались довольны и даже решили сохранить группу в Viber, чтобы и дальше общаться. Огромное спасибо Анне Спиридоновой за помощь в организации. Думаю, что проведем аналогичное соревнование и по другим видам спорта. Надеюсь, что к нам присоединится еще больше участников, - отметил председатель профкома АПЗ Александр Тюрин.

Только цифры

1637 км в общей сложности преодолели участники онлайн-марафона (для сравнения: от Арзамаса до Симферополя - 1618 км, до Севастополя – 1699 км).

419,45 км всего проехал и пробежал абсолютный победитель онлайн-марафона Александр Сергеев (для сравнения: от Арзамаса до Рязани - 408 км, до Казани – 426 км).