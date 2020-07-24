Майоры Майоровы: Многодетная семья следователей из Дзержинска 15 лет стоит на страже закона

Работа следователя – это ненормированный рабочий день, вечные дежурства по выходным и праздникам, вполне реальные риски для жизни. Особенно тяжело привыкнуть к этому ритму семьям следователей, вынужденных вечно ожидать своих защитников со службы. Счастливым исключением из правил стала семья двух майоров Майоровых – руководителя следственного отдела по Дзержинску регионального СУ СКР майора юстиции Александра Майорова и следователя полиции майора Снежаны Майоровой.

- Вот уже 15 лет моя жизнь связана с правоохранительными органами, - признается Александр. – Еще совсем мальчишкой пришел в академию МВД, а потом пошел работать следователем. И вот уже десять лет, как я в Следственном комитете. Почему выбрал эту профессию? Да просто потому, что с детства был на стороне добра, всегда хотелось помогать людям и защищать тех, кто столкнулся с трудностями.

За 10 лет Александр Майоров проделал путь от следователя до руководителя следственного отдела. За это время каких только преступлений ему не приходилось раскрывать – убийства, изнасилования, причинение тяжкого вреда здоровью…Одним словом, все то, что принято называть особо тяжкими преступлениями.

Александр Майоров дослужился до звания майора.Фото: Из личного архива героя публикации

- Главное для следователя это быть небезразличным к тому, чем занимаешься, - уверен Александр Майоров. – Если будешь работать спустя рукава, то ничего не добьешься и не сможешь раскрыть преступление. Отдаваться работе нужно на 100%. Рабочий день может длиться от раннего утра до поздней ночи – и к этому нужно относиться, как к должному.

К счастью для Александра, его домочадцы понимают его, как никто другой – супруга Снежана Майорова работает в правоохранительных органах почти столько же, сколько и он. За время своей службы она дослужилась до майора полиции и даже заняла второе место на всероссийском конкурсе «Лучший по профессии».

- Честно говоря, мы бы не стали делить, в каком ведомстве работать сложнее – в полиции или в следственном комитете, - признаются супруги. – Это равнозначные профессии – везде нужно много работать, везде полностью отдаваться службе. Единственная разница, пожалуй, в том, что Следственный комитет – это все-таки более мужская служба. Все-таки ведь именно здесь расследуются самые тяжкие преступления. А полиция – это более женственный вариант с экономическими и менее опасными преступлениями.

Супруга Снежана как никто понимает своего мужа-следователя.Фото: Из личного архива героя публикации

Сейчас в семье Майоровых подрастают трое детей. Старший уже ходит в школу, а младшая – еще совсем кроха. Не исключено, что в дальнейшем они тоже пойдут по стопам родителей. И тогда в семье Майоровых появятся новые майоры.

"Комсомольская правда" в Нижнем Новгороде" поздравляет нижегородцев с наступающим Днем следователя.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Одно из самых запоминающихся расследований в карьере Александра Майорова касалось жестокого убийства мужчины в Дзержинске в 2016 году. Во время бытовой ссоры двое рецидивистов убили своего нового знакомого, а чтобы замести следы, подожгли квартиру. Однако по пути не удержались и вынесли из квартиры искусственную шубу стоимостью всего пять тысяч рублей. Позднее именно она и вывела следователей на путь убийц. Оба они получили от 17 до 20 лет тюрьмы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru