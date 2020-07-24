2020-07-24T13:50:28+03:00
Общество

Наладчик АПЗ Андрей Лезин стал лучшим по качеству в июне 2020 года

Он работает на предприятии уже 20 лет
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Наладчик АПЗ Андрей Лезин стал лучшим по качеству в июне 2020 годаНаладчик АПЗ Андрей Лезин стал лучшим по качеству в июне 2020 годаФото: предоставлено пресс-службой АПЗ
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Наладчик автоматических линий и агрегатных станков цеха №55 Арзамасского приборостроительного завода Андрей Лезин назвал лучшим по качеству за июнь 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

На заводе Андрей Лезин трудится уже 20 лет. Побывал в разных подразделениях – цехах №№ 43, 45, 50, 55, 56, 64. Но большую часть трудовой жизни посвятил 55-му цеху, механическому участку, где обрабатывают корпуса для разных типов СВК.

- Меня многому научил мой отец, Василий Андреевич Лезин, - рассказывает Андрей. – Последние годы он работал в цехе №43 и считался там одним из лучших наладчиков. Я и на завод пришел по его совету, и по всем производственным вопросам к нему обращался. Именно отец обучил меня всем тонкостям!

За одну смену на участке обрабатывается до 3,5 тысяч корпусов расходомеров разных модификаций. Иногда взгляд «замыливается» - тут особенно важно не потерять бдительность.

- Мне нужно не просто правильно обработать корпус, но и выставить необходимые размеры проточки, глубину сверления отверстий, выдерживая при этом необходимую шероховатость. На одном станке делаешь одно, на другом – другое. Надо думать головой! Контролеры у нас строгие, брак не пропустят.

Лучшим по качеству Андрей стал впервые, для него это настоящая «рабочая» победа.

– Это очень ответственно, теперь хочется работать еще лучше, – признался наладчик. – Раз назвали лучшим, значит, надо и дальше поддерживать этот статус.

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