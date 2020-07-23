Эксперт-клуб, посвященный анализу предстоящих в сентябре выборов в городскую думу, состоялся в Нижнем Новгороде в среду, 22 июля 2020 года. Его организатором выступил Нижегородский филиал Фонда развития гражданского общества.

Руководитель Нижегородского филиала ФоРГО Евгений Семенов, открывая встречу, рассказал о собственном видении истории нижегородской гордумы и предложил участникам ответить на вопросы: что сейчас представляет собой городская дума, каковы цели и мотивы кандидатов и как население будет реагировать на избирательную кампанию. Стоит отметить, что в оценках качественного состояния гордумы эксперты оказались единодушны.

Так, по мнению известного социолога Александра Прудника, городская дума для населения – это «исчерпанный и чуждый формат». С ним согласился и директор ИА «Нижний Сейчас» Сергей Раков, отметив, что в последнее время депутаты «все больше и больше отрываются от интересов горожан».

- На фоне растущей гражданской активности исчезает потребность в деятельности депутатов, а представительная демократия достигла потолка, - заявил профессор Андрей Дахин. А политический обозреватель Андрей Вовк предложил рассматривать формирующуюся думу как «подросшую Общественную палату», добавив при этом, что эффективность новой думы, где общественники сменят бизнесменов, окажется для горожан меньше.

Эксперты ФоРГО: «Нижегородская гордума переживает кризис доверия»

Профессор Сергей Кочеров позитивно оценил попытку интервенции со стороны гражданских активистов, но усомнился в том, что они смогут создать новое качество думы. А политолог Виктор Лысов и вовсе заявил, что ожидать обновления от городской думы пока не приходится, поскольку сценарий выборов уже написан властью. Но и к прогнозу возникновения протеста в ходе выборов эксперты отнеслись скептически.

- Население устало от бесконечных мобилизаций 2020 года и не поддержит протест, - уверен директор «Института проблем социального управления» Максим Лубяной. Виктор Лысов считает, что нижегородский избиратель не протестует, потому что не ощущает себя политическим субъектом, а Сергей Кочеров вообще не видит в Нижнем Новгороде ярких политических лидеров.

При этом, анализируя политическую ситуацию в стране и в городе, эксперты заметили, что сегодняшние общественно-политические настроения очень плохо поддаются диагностике, и прогнозировать причины, локации и масштаб протеста стало очень сложно. Политологи и социологи оценили это как тревожный фактор, свидетельствующий о том, что российское общество вошло пусть в латентное, но динамическое состояние, и им движет мощный запрос на перемены.