«Дом был объят пламенем»: Двое молодых парней спасли из горящего дома нижегородку с маленькими детьми

Жительница села Мурзицы Сеченовского района Нижегородской области долго не могла нарадоваться покупке собственного дома. Домик хоть и деревянный, зато свой. Купить его женщине удалось благодаря материнскому капиталу. На эти же деньги был проведен ремонт, куплена новая мебель. Одним словом, обжились! Как вдруг произошло несчастье – в ночь с 27 на 28 июня в доме вспыхнул пожар.

Сам дом спасти не удалось.Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

- К счастью, неподалеку от места пожара оказались двое молодых парней – 17-летний Станислав Николаев и 18-летний Вадим Семериков, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области. - Увидев пламя, они не растерялись и бросились спасать погорельцев. Сначала, разбив окна, они вытащили малышей, а потом вывели из дыма и огня их маму.

К тому времени, когда на место происшествия прибыли первые пожарные расчеты, и сам дом, и все надворные постройки уже были объяты пламенем. Лишь благодаря юным героям на пожаре обошлось без жертв.

Когда прибыли первые пожарные расчеты, дом был уже объят пламенем.Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

- На такой поступок решился бы не каждый взрослый человек, - уверены в региональном ГУ МЧС. – Поэтому он заслуживает уважения и благодарности. Сейчас в Главном управлении МЧС по Нижегородской области решается вопрос о поощрении героев.

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