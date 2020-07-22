Погода на август 2020 в Нижнем Новгороде: Летнее тепло и дожди

Уходящий июль, казалось, обрушил на головы нижегородцев все небесные шлюзы – всю вторую половину месяца ливни льют практически каждый день. И приближающийся август мало чем может порадовать – месяц обещает быть столь же дождливым.

- Август 2020 года будет по-настоящему теплым летним месяцем, - сообщили синоптики. – Практически весь месяц столбики термометров будут держаться на отметке +22…+25 градусов. В некоторые дни воздух даже будет прогреваться до +26…+27 градусов. Правда, при этом едва ли не через день будут идти дожди. Даже тогда, когда в дневные часы будет светить солнце, по ночам будут моросить дождик.

В первую неделю августа температура воздуха составит +23…+24 градуса. При этом дождливых дней будет немного – только 4 и 9 августа. Однако уже на второй неделе погода изменится.

- В дневные часы столбики термометров будут держаться +25…+26 градусов, - рассказали синоптики. – И дожди будут лить практически каждый день с 13 по 16 июля.

Вторая половина месяца будет столь же непредсказуемой. Температура воздуха будет колебаться от +18 до +24 градусов. Ливни понемногу прекратятся. Однако по ночам возможны небольшие дожди.

- По предварительным прогнозам, август прогнозируется теплее обычного, - ранее рассказала «Комсомолке» начальник отдела метеорологических прогнозов Гидрометцентра, пресс-секретарь ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольга Мокеева. – А значит, «макушка лета» может захватить всю первую половину августа. Среднемесячная температура может составить примерно +18 градусов. В дневные часы столбики термометров могут достигать отметок выше +25 градусов.

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