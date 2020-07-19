2020-07-18T20:36:25+03:00
Общество

Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 19 июля 2020 года: детские сады открываются для свободного посещения, пятеро нижегородцев умерли от коронавируса

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Нижнем Новгороде на 19 июля
Елена ЛАЗАРЕВА
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Коронавирус унес жизни еще пяти нижегородцевКоронавирус унес жизни еще пяти нижегородцевФото: Иван МАКЕЕВ
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По данным на 01.00 19 июля 2020 года, число зараженных коронавирусом в Нижегородской области превысило 21 тысячу человек. Сейчас в регионе 21405 заболевших. За минувшие сутки было выявлено 205 новых случаев. По этому показателю Нижегородская область вновь поднялась на пятое место по антирейтингу в целом по стране. 15831 человек выздоровел, за минувшие сутки было выписано 299 человек.

За 18 июля было выписано 299 человек. Яндекс

За 18 июля было выписано 299 человек. Яндекс

247 детских садов открыты в Нижегородской области для свободного посещения. В большинстве садиков продолжают действовать только дежурные группы. Полностью сняли ограничения в 22 муниципалитетах, а со следующей неделе к ним присоединятся еще четыре: Ветлужский, Городецкий, Краснобаковский и Шарангский.

Коронавирус унес жизни еще пяти нижегородцев, и таким образом количество летальных исходов с начала пандемии увеличилось до 330 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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