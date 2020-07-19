Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 19 июля 2020 года: детские сады открываются для свободного посещения, пятеро нижегородцев умерли от коронавируса

По данным на 01.00 19 июля 2020 года, число зараженных коронавирусом в Нижегородской области превысило 21 тысячу человек. Сейчас в регионе 21405 заболевших. За минувшие сутки было выявлено 205 новых случаев. По этому показателю Нижегородская область вновь поднялась на пятое место по антирейтингу в целом по стране. 15831 человек выздоровел, за минувшие сутки было выписано 299 человек.

За 18 июля было выписано 299 человек. Яндекс

247 детских садов открыты в Нижегородской области для свободного посещения. В большинстве садиков продолжают действовать только дежурные группы. Полностью сняли ограничения в 22 муниципалитетах, а со следующей неделе к ним присоединятся еще четыре: Ветлужский, Городецкий, Краснобаковский и Шарангский.

Коронавирус унес жизни еще пяти нижегородцев, и таким образом количество летальных исходов с начала пандемии увеличилось до 330 человек.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.