Предприятия начали наносить знак конкурса «Нижегородская марка качества» на упаковку продукции

Знак регионального конкурса «Нижегородская марка качества» появился на упаковках нижегородской продукции. Об этом сообщили в Государственном центре стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта в Нижегородской области.

Напомним, конкурс «Нижегородская марка качества» утвержден правительством Нижегородской области в 2019 году. Его цель – поддержка высокой репутации производителей региона, выявление высококачественных товаров и услуг, подтверждение конкурентоспособности местных предприятий.

В первый же год поступило 36 заявок от предприятий, которые представили 63 наименования продукции и семи видов услуг. Победители получили право использовать логотип конкурса в качестве бренда качественно произведенной продукции или качественно оказанных услуг.

«Продукция нижегородских производителей отличается высоким качеством и пользуется большим спросом не только в регионе, но и далеко за его пределами. Вместе с тем, предприятиям необходимо постоянно повышать конкурентоспособность своих изделий. Участие в конкурсе как раз дает такую возможность. Для покупателей это подтверждение того, что они приобретают качественный и надежный продукт», - отметил министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов.

Одним из первых логотип регионального конкурса появился на продукции ОАО «Агрофирма «Птицефабрика Сеймовская». Знак «НМК» наносится на упаковки куриных яиц, которые продаются в нижегородских магазинах.

«В рамках конкурса оценивается не только качество и безопасность самой продукции, но и работа всего предприятия — внедрение бережливых технологий, развитие производства, безопасность, охрана труда и социальные аспекты для персонала. Принять участие в конкурсе – значит, подтвердить высокую ответственность товаропроизводителя, который производит качественный товар», - говорит начальник отдела маркетинга ОАО «Агрофирма «Птицефабрика «Сеймовская» Татьяна Сенькова.

В ближайшее время логотип «НМК» появится и на продукции других победителей конкурса: АО «Городецкий молочный завод», ОАО «Дзержинский мясокомбинат», ООО «ЭЛЬСТЕР Газэлектроника» и других.

Напомним, право наносить маркировать продукцию логотипом «НМК» по результатам конкурса 2019 года также получили: ЗАО «Юроп Фудс ГБ», ООО «Габбиано» АО «Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина», ООО «Арзамасское ПО «Автопровод», АО «Транснефть - Верхняя Волга» и другие.

Заявки на участие в конкурсе «Нижегородская марка качества - 2020» принимаются до 1 августа. Участниками конкурса могут быть предприятия и организации Нижегородской области.

«Конкурс продолжается, более 40 предприятий уже дали обратную связь, более 20 анкет находится на рассмотрении. «НМК» является региональным этапом конкурса «Сто лучших товаров России», лучшие из лучших попадают в «Золотую сотню» товаров России. В прошлом году в сотню лучших вошло одно нижегородское предприятие. Надеемся, что в 2020 году количество наших предприятий на федеральном уровне вырастет», - сказал директор ЦСМ Росстандарта в Нижегородской области Денис Миронов.

Ссылка на страницу конкурса: nncsm.ru/o-czentre/konkursyi/konkurs-«nizhegorodskaya-marka-kachestva». Заявки на участие и копии документов принимаются по электронной почте: Nmk@nncsm.ru.

Напомним, в начале ноября 2019 года в Нижегородской области в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» открылся центр «Мой бизнес», в котором предприниматели смогут получить профессиональные консультации. Кроме того, организована работа горячей линии «Мой бизнес». Замечания и предложения по работе центра и горячей линии «Мой бизнес» предприниматели могут сообщать по телефону 435−17−00 в рабочее время.

Напомним также, что с начала 2019 года по решению губернатора Глеба Никитина Нижегородская область начала работу по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».