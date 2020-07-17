2020-07-17T17:52:32+03:00
Общество

Рабочее совещание по строительству и ремонту храмов Нижегородской митрополии состоялось в селе Хирино

Совещание провел митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Рабочее совещание по строительству и ремонту храмов Нижегородской митрополии состоялось в селе ХириноРабочее совещание по строительству и ремонту храмов Нижегородской митрополии состоялось в селе ХириноФото: Предоставлено "Комсомолке"
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С тех пор как на средства бенефициара холдинга «Социум» Игоря Ашурбейли в Хирине восстановили храм в Честь Усекновения Честной Главы Иоанна Предтечи, а затем построили Общественный центр, село вошло в число духовно, культурно и общественно значимых мест Нижегородской области. Теперь здесь часто бывают высокие гости, представители светских и духовных региональных властей проводят свои мероприятия и выбирают Хирино площадкой для рабочих встреч.

На сей раз здесь обсуждали строительство и содержание церковных зданий Нижегородской митрополии, в частности Лысковской епархии, к которой относится Предтеченский приход.

После осмотра храма гости собрались в Общественном центре.

В совещании, помимо митрополита Георгия, приняли участие епископ Лысковский и Лукояновский Силуан,а также директор ООО «Региональный инженерный центр», эксперт в области архитектуры и строительства Юрий Коваль, руководитель иконописной мастерской «Ковчег» Алексей Анциферов и другие.

Хирино готовится ко Дню села, который традиционно проходит в середине сентября. Подготовка и стала одной из тем повестки дня. Обсуждались также вопросы эксплуатации и текущего ремонта храма, которые владыка Георгий взял под свой личный контроль.

Следующее рабочее совещание в Хирино с участием митрополита Нижегородского и Арзамасского назначено предварительно на 11 августа.

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