Рабочее совещание по строительству и ремонту храмов Нижегородской митрополии состоялось в селе Хирино

С тех пор как на средства бенефициара холдинга «Социум» Игоря Ашурбейли в Хирине восстановили храм в Честь Усекновения Честной Главы Иоанна Предтечи, а затем построили Общественный центр, село вошло в число духовно, культурно и общественно значимых мест Нижегородской области. Теперь здесь часто бывают высокие гости, представители светских и духовных региональных властей проводят свои мероприятия и выбирают Хирино площадкой для рабочих встреч.

На сей раз здесь обсуждали строительство и содержание церковных зданий Нижегородской митрополии, в частности Лысковской епархии, к которой относится Предтеченский приход.

После осмотра храма гости собрались в Общественном центре.

В совещании, помимо митрополита Георгия, приняли участие епископ Лысковский и Лукояновский Силуан,а также директор ООО «Региональный инженерный центр», эксперт в области архитектуры и строительства Юрий Коваль, руководитель иконописной мастерской «Ковчег» Алексей Анциферов и другие.

Хирино готовится ко Дню села, который традиционно проходит в середине сентября. Подготовка и стала одной из тем повестки дня. Обсуждались также вопросы эксплуатации и текущего ремонта храма, которые владыка Георгий взял под свой личный контроль.

Следующее рабочее совещание в Хирино с участием митрополита Нижегородского и Арзамасского назначено предварительно на 11 августа.