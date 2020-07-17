2020-07-17T17:46:34+03:00
Общество

Предприятия «Социума» готовятся к форуму «Армия-2020»

В нем примет участие и Арзамасский приборостроительный завод
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Предприятия «Социума» готовятся к форуму «Армия-2020»Предприятия «Социума» готовятся к форуму «Армия-2020»Фото: Предоставлено "Комсомолке"
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Международный военно-технический форум «Армия-2020» пройдет с 23 по 29 августа 2020 года в подмосковном парке «Патриот». К участию в нем активно готовятся предприятия холдинга «Социум», в том числе Арзамасский приборостроительный завод имени Пландина.

На стенде предприятия участникам и гостям «Армии-2020» представят образцы продукции: ДНГУ (динамически настраиваемый гироскоп унифицированный), ДНГДП (динамически настраиваемый гироскоп с датчиком положения) и медицинский прибор «Миотон-М».

На примере конкретных единиц своей номенклатуры АПЗ продемонстрирует возможности литейного, инструментального производства, производства пластмассовых изделий.

Помимо сотрудников АО «АПЗ», сопровождать экспозицию будут конструкторы ООО «АПКБ» как разработчики некоторых видов изделий, выпускаемых заводом. В частности, речь идет о МШВП (малогабаритной шарико-винтовой передаче), электромеханическом приводе на основе РВП (ролико-винтовой передачи) и ВОГ (волоконно-оптическом гироскопе).

АО «АПЗ» также презентует совместную с АПКБ разработку – БЛА ВТ (беспилотный летательный аппарат вертолетного типа) со звонким именем «Грач».

Кстати, в программе Форума запланированы демонстрационные полеты арзамасского беспилотника – по предварительным данным, они пройдут на аэродроме «Кубинка» 26 августа.

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