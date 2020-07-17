«Пожалуй, я счастливый человек»: начальник КБ-8 ОГК СП АПЗ Алексей Селищев празднует юбилей

Начальник КБ-8 ОГК СП Арзамасского приборостроительного завода Алексей Селищев отмечает 55-й день рождения. Юбиляр – очень разносторонний человек, рассказывать о нем можно бесконечно. Поэтому приводим лишь несколько интересных фактов из его насыщенной биографии.

Детство

Родина Алексея Анатольевича – город Новокуйбышевск Самарской области. Семья была простая, рабочая: мама – маляр-штукатур, отец – электрик. Ребенком Алексей рос увлеченным: если посещать кружки, то сразу несколько, если идти на лыжах, то сразу километров 10. Мечтал стать водителем грузового автомобиля.

С 6-го класса Алексей учился в Монголии, куда родителей отправили в командировку. Там он стал интересоваться радиолюбительством и собрал свои первые «приборы» – внешнюю антенну для приемника ВЭФ-202 и звукосниматель для гитары из наушника.

«Импульс» к развитию

В Арзамас Алексей Анатольевич впервые прибыл во время учебы в Куйбышевском авиационном институте: приехал на практику в ОКБ «Импульс», куда по окончании вуза и был распределен.

На Арзамасский приборостроительный завод попал благодаря Владимиру Станиловскому (сегодня – заместитель главного конструктора по производству №2 – прим. ред.), который и пригласил нашего героя в ОГК.

С 2010 года Алексей Анатольевич – начальник КБ-8. Основное направление деятельности – анализ отказов специзделий, выявление и устранение причин, сопровождение КД, модернизация и разработка КПА и АСК.

- Я люблю свою работу, - признается он. - В ней нет однообразия, монотонности, необходимо постоянно думать, принимать взвешенные решения. Самым ценным и значимым считаю эффективную работу по повышению качества изготавливаемых изделий и функционирования КПА. Благодаря этому постепенно уходят мелкие «болячки» изделий.

Одно из ярких рабочих воспоминаний Алексея Анатольевича – решение проблемы, связанной с магнитом датчика изделия. Ежедневно выполнялось большое количество опытных, исследовательских работ, сотни измерений. В течение нескольких месяцев КБ работало практически без выходных. В итоге проблему решили: появилась методика отбора магнитов.

Целая гроздь увлечений

Больше 20 лет Алексей Селищев выращивает виноград. Вдоль 12-метровой стены дома и веранды устроил шпалеру с шестью кустами винограда разных сортов. Три года назад заложил шпалеру с техническим виноградом десяти сортов. Так появилось и новое хобби – виноделие. В планах также завершить обустройство дома, дорастить до урожая яблоню, привитую четырьмя сортами.

В конце 2019 года Алексей Селищев смонтировал фитосветильники для подсветки рассады: рассчитал схему, купил сверхъяркие фитодиоды, источники тока, собрал, спаял. «Если кого-то заинтересует такое устройство – проконсультирую», - обещает он.

А еще Алексей Селищев – опытный байдарочник. Вот уже много лет во время половодья он преодолевает бурные потоки рек нашей полосы. Криуша, Пустынские озера, 2012 год.

«Качественные электроники-программисты»

Так Алексей Анатольевич охарактеризовал свою семью. Его жена Роза Марсельевна – главный контролер АОКБ «Импульс», сын Артем после окончания МГУ занимается программированием в «Яндексе», дочь Светлана и зять Дмитрий Храмов – инженеры-электроники на АПЗ в ОГК СП.

А вот семейный досуг совсем не «электронный»: вместе ходят в лес за грибами, а во второй половине июля собираются отпраздновать все выпавшие на этот месяц дни рождения.

- Пожалуй, я могу назвать себя счастливым человеком… Сам себе за пройденный путь поставил бы «4», - говорит Алексей Анатольевич. – Поэтому буду продолжать работать, передавать опыт и знания молодежи, обустраивать дом. Дела найдутся!

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