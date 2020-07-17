Инженер-элетроник АПЗ Михаил Пителин своими руками создает мебель

В квартире инженера-электроника ОГК СП Арзамасского приборостроительного завода Михаила Пителина практически вся мебель сделана или доработана его руками. И это лишь одно из его многочисленных увлечений, которые появились благодаря главному интересу – конструированию.

От стола до наличников

Первым образцом авторской мебели Михаила Пителина стал рабочий стол. Еще во время учебы в техникуме молодого человека огорчило, что чертежи приходилось выполнять в формате А3 – на стандартных столах их было не разместить. Тогда Михаил решил сконструировать стол для себя – с широкой столешницей, на которой можно было бы и чертить, и паять, и работать на компьютере.

Идею Михаил перевел в эскиз, сделал макет, деталировку, заказал материалы на мебельной фабрике – и вот у него появился отличный удобный рабочий стол. Но на этом он не остановился. Следующим этапом стали кухонные гарнитуры и шкафы. Да и покупную мебель Михаил дорабатывал.

– Работы не повторяю и за выгодой от продаж не стремлюсь, – говорит Михаил. – Себестоимость таких вещей получается гораздо выше, чем в магазинах. Каждое изделие делаю, исходя из очевидной личной необходимости.

Мастерскую для работы Михаил Пителин оборудовал в гараже – там у него есть торцовочные и циркулярные пилы, шлифовальные и токарные станки по дереву. Кстати, некоторые инструменты мужчина тоже сделал сам. А еще освоил сварку и работу с металлом.

Инженер-элетроник АПЗ Михаил Пителин своими руками создает мебельФото: предоставлено пресс-службой АПЗ

Как говорит сам Михаил, любое увлечение должно эволюционировать. От корпусной мебели перешел к работе по дереву. Тут и оснастка другая, и методы обработки. Поэтому пришлось многое изучить, не раз ошибиться.

– Всегда отношусь к себе критично. Чтобы сделать один хороший стул, собрал десять неудачных. Без критики и постоянного самосовершенствования не вырастешь. Поэтому смело отправляю в брак все, что не получилось, – говорит он.

Предметы, которые сделал Михаил из массива дерева, самые разные: от подставки под мобильный телефон и биты до стульев и кроватей. А потом замахнулся и на габаритные вещи и попробовал себя в деревянном строительстве: выполнил комплект доборных элементов и наличников на окна для строящегося дома.

– Это было особенно интересно, поскольку в современной жизни мы стали отходить от настоящей архитектуры. Вот старые деревянные дома сделаны по уму и красиво – с цоколем, бревенчатым срубом, подшитой крышей, наличниками и карнизом. Сейчас все заканчивается сайдингом и пластиковыми оконными откосами. Проще? Да. Красиво? Не думаю, - рассказывает Михаил Пителин.

Полезная электроника

Радиоэлектроника – еще одна страсть Михаила. Еще в школе он начал паять, собирал электросхемы по журналам. Как признается, поначалу не получалось, но занятия этого не бросал.

А судьба распорядилась так, что сейчас его профессиональная деятельность напрямую связана с увлечением радиоэлектроникой: он ведет отладку автоматизированных систем контроля.

– Занимаясь электроникой дома, ты никакой пользы обществу не несешь. Трудясь на оборонном предприятии, осознаешь, что выполняешь важную и нужную работу.

КПД каждого дня

Увлечения Михаила не существуют отдельно друг от друга и не вытесняют из жизни самого важного – семьи и любимой работы.

– Я стараюсь жить позитивно, проводить с пользой каждый день. Формат «работа-дом-телевизор» не для меня. Не перестаю учиться, саморазвиваюсь, пробую новое, прохожу курсы повышения квалификации. Жаль, что в сутках всего 24 часа. Пытаюсь эффективно распределять усилия, чтобы добиваться желаемого.