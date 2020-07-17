2020-07-17T17:01:27+03:00
Общество

Еще больше ветеранов АПЗ получат благотворительные продуктовые наборы

Соответствующее решение было принято гендиректором предприятия Андреем Капустиным
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Еще больше ветеранов АПЗ получат благотворительные продуктовые наборыЕще больше ветеранов АПЗ получат благотворительные продуктовые наборыФото: предоставлено пресс-службой АПЗ
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Ветераны Арзамасского приборостроительного завода, которые вышли на пенсию до 1 июля 2020 года, получат благотворительные продуктовые наборы. Соответствующее решение было принято генеральным директором предприятия Андреем Капустиным, сообщает пресс-служба завода.

Напомним, сейчас на АПЗ реализуется масштабный социальный проект: идет раздача почти трех тысяч гуманитарных продуктовых наборов, которые были направлены Концерном ВКО «Алмаз-Антей» и Союзом машиностроителей России для поддержки ветеранов-приборостроителей в период пандемии. Такие наборы получают ветераны АПЗ, имеющие стаж работы на предприятии не менее 15 лет и ушедшие на заслуженный отдых до 1 июля 2020 года.

– На момент согласования численности ветеранов завода у нас было 2952 человека, претендующих на подарок, – комментирует управляющий делами Константин Аргентов. – Те, кто ушел на пенсию в 2020 году, в список получателей благотворительной помощи не попали. Поэтому генеральный директор АПЗ Андрей Анатольевич Капустин принял решение закупить дополнительно идентичные продуктовые наборы для этой категории ветеранов-приборостроителей. В ближайшее время они получат их на руки.

Доставляют подарки бывшим работникам завода волонтеры Молодежного совета АПЗ.

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