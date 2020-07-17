Молодежный совет АПЗ запускает проект для творческих заводчан

Молодежный совет Арзамасского приборостроительного завода имени Пландина запускает проект, в рамках которого все творческие заводчане могут рассказать о себе и исполнить любимые музыкальные произведения для своих коллег. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

– Это хороший способ отвлечься от напряжения, в котором мы находимся уже несколько месяцев, – рассказывает автор идеи председатель Молодежного совета Артем Канашкин. – А также возможность показать работников предприятия с другой стороны – творческой: узнать, какую музыку они любят, как давно занимаются игрой на музыкальных инструментах.

Первым гостем программы стал соавтор идеи – инженер-технолог цеха №49 Дмитрий Кондрашкин, участник шоу «Голос» на Первом канале.

– Сегодня по всей стране стали популярны онлайн-концерты и творческие вечера, – говорит Дмитрий. – Я тоже решил попробовать себя в непривычном формате. До этого практики выступления на радио не было, только концерты «вживую». Конечно, хочется как-то эмоционально отвлечь коллег, порадовать их. Надеюсь, что заводчанам понравится!

Первый выпуск программы выйдет на заводском радио 20 июля в 11.15, повтор – 23 июля в 11.15.

Подать заявку на участие в радиопроекте или просто поделиться интересной идеей можно, обратившись в Молодежный совет (тел. 32-76, 7-93-83; e-mail: Artem.Kanashkin@oaoapz.com; ВКонтакте: vk.com/molodoy_apz).