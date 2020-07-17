«Новая металлургия»: На АПЗ рассказали об основных инновационных направлениях работы металлургов на предприятии Фото: предоставлено пресс-службой АПЗ

19 июля отмечается День металлурга. Внедрение прогрессивных технологий и материалов в металлургическое производство Арзамасского приборостроительного завода, которое сконцентрировано в литейном цехе №68, – одна из основных задач специалистов отдела главного металлурга. Мы расскажем об основных инновационных направлениях их работы.

Новые добавки

Направление работы: использование при выплавке металлов новых высококачественных добавок: активного раскислителя ВКФ1ЧП (для стали) и шлакующего флюса ВКФ2-ЦМК (для алюминиевого сплава).

Цель: повысить жидкотекучесть расплавов стали, раскисляя металл без изменения химического состава; снизить брак алюминиевого литья по газовой пористости и неметаллическим включениям.

Ответственный: техбюро ОГМЕта.

Результат: использование нового раскислителя будет способствовать глубинной очистке металла, снижению процента угара (безвозвратных потерь металла), а также увеличению срока службы футеровки печи и снижению затрат на электроэнергию.

Применение нового флюса должно повысить обрабатываемость алюминиевых отливок и их качество.

Стадия реализации: работы на подготовительной стадии. Опытные партии материалов уже поступили на завод. После подготовки техдокументации в соответствии с рекомендациями поставщика – ПКФ «ТЕХМЕТ» (г.Челябинск) – начнутся опытные работы.

Новые сплавы

Направление работы: отработка техпроцесса литья из трёх сплавов: алюминиевого сплава ВАЛ-14 – на участке литья в землю и двух видов легированной нержавеющей стали марок 08Х14Н5М2ДЛ и 10Х18Н95Л – на участке литья по выплавляемым моделям.

Цель: сократить издержки предприятия за счёт отказа от покупных отливок.

Ответственный: техбюро ОГМета.

Результат: освоение двух видов сталей и алюминиевого сплава позволит избежать лишних затрат на приобретение отливок у сторонних предприятий.

Стадия реализации:

– По ВАЛу-14: проведены три экспериментальные плавки, есть положительный результат. В настоящее время отливки, изготовленные из этого сплава, проходят механическую обработку, – рассказывает заместитель главного металлурга Сергей Смыслов. – По двум маркам сталей: здесь изготовление отливок на начальной стадии, нам предстоит большая работа по отработке технологического процесса литья отливок с выбором наиболее оптимального варианта литниково-питающей системы.

Новая оснастка

Направление работы: проектирование технологической оснастки, применяемой при различных методах литья, термической обработке.

Ответственный: КБ литейной оснастки.

Цель: разработка чертежей литейной оснастки на новые изделия и уже выпускаемые АПЗ.

Результат: изготовление оснастки силами завода.

Стадия реализации:

– Проектирование оснастки – это наша каждодневная работа, – говорит начальник КБ Николай Помелов. – Также к нам поступают заявки от цехов с предложениями внести изменения как в оснастку, так и в отливки (например, увеличить припуск, пересчитать размер в пределах допуска, пересмотреть конструктив и др.). В связи с увеличением выпуска изделий необходимы дублёры оснастки, перед изготовлением которых необходимо провести актуализацию КД, создать 3D-модели сборок и деталей оснастки. Сейчас у нас в работе 8 позиций проектируемой оснастки на новое специзделие.