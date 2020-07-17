2020-07-17T15:49:04+03:00
Общество

Дети сотрудников АПЗ, ставшие отличниками, получили грамоты и планшеты

Конкурс проводил Концерн ВКО «Алмаз-Антей»
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Дети сотрудников АПЗ, ставшие отличниками, получили грамоты и планшетыДети сотрудников АПЗ, ставшие отличниками, получили грамоты и планшетыФото: предоставлено пресс-службой АПЗ
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Дети сотрудников Арзамасского приборостроительного завода имени Пландина, которые окончили учебный год на одни пятерки, получили ценные призы от Концерна ВКО «Алмаз – Антей». Об этом сообщает пресс-служба АПЗ.

В конкурсе, который называется «Отличник», дети приборостроителей из Арзамаса приняли участие впервые. Прием заявок проводился осенью прошлого года, а для того, чтобы победить, нужно было весь год учиться на «отлично». Доказательством служил дневник, в котором за каждую четверть выставлены пятерки.

Всего на конкурс было подано 202 заявки от учащихся 2-11 классов. Но выдержали это испытание не все – по итогам учебного года лишь 81 школьник стал круглыми отличниками. От Концерна каждый счастливчик получил грамоту и планшетный компьютер.

- Наша дочь Дарья, закончившая второй класс, каждую четверть переживала и старалась, чтобы в ее дневнике были только отличные оценки, а мы, родители, ей в этом помогали. Спасибо за такие хорошие подарки, будем стараться и дальше учиться на круглые пятерки, - поделился начальник цеха №16 Сергей Кулешов.

– Планшет – очень полезный подарок. Я смогу на нем читать книги, заходить в электронный дневник, смотреть обучающие видео. Спасибо родителям и учителям, которые мне помогали во время учебного года, - поблагодарила 13-летняя Дарья Юренкова, дочь монтажника РЭАиП цеха №37 Ольги Яшковой.

– Весь вечер не могла поверить, что у меня такой подарок! Если продлят дистанционное обучение, не нужно будет ждать старших братьев, а заниматься на собственном планшете. Уже подключила соцсети и начала общаться с друзьями, - рассказала 9-летняя Олеся Русскина, дочь начальника бюро службы главного технолога Юлии Русскиной.

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