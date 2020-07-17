2020-07-17T15:35:38+03:00
Общество

Новый зубофрезерный станок поступил на АПЗ

На нем изготавливают серийные детали для изделий спецназначения
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
Поделиться:
Новый зубофрезерный станок поступил на АПЗНовый зубофрезерный станок поступил на АПЗФото: предоставлено пресс-службой АПЗ
Изменить размер текста:

Новый высокоточный зубофрезерный станок с ЧПУ Gleason Pfauter P60 поступил в механический цех №54 Арзамасского приборостроительного завода имени Пландина и уже начал работу. Об этом сообщает пресс-служба предприятия. Кстати, аналогичный станок работает в цехе уже 11 лет и отлично себя зарекомендовал.

– Оборудование надежное, высокотехнологичное и простое в обращении. А главное, оно гарантирует высокое качество выпускаемых изделий, – объясняет начальник техбюро Дмитрий Квирам. – Поэтому еще один такой станок в цехе мы ждали давно, и его покупка была продуманным шагом.

Новый зубофрезерный станок установлен на участке с микроклиматом. Уже проведены пусконаладочные работы.

– Представители фирмы-поставщика работали в тесной взаимосвязи с цеховыми наладчиками, – отмечает Дмитрий Квирам. – Изготовленные тестовые детали показали высокое качество.

Стоит добавить, что в комплекте к оборудованию было заказано также несколько единиц оригинальной оснастки – два комплекта цанг, а также установочные центра для поддержки спецоправки для фрез и детали. Сейчас на станке изготавливаются серийные детали для изделий спецназначения.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Пешеходный фонтан заработал в сквере имени Героя Грабина
На нижегородской площади Лядова создадут террасированный парк
Еще 7 нижегородцев скончались от коронавируса
Скейт-парк и стена для скалолазания появятся у нижегородского стадиона «Динамо»
Строительство транспортной развязки на ул. Циолковского в Нижнем Новгороде начнется 1 августа
Клиенты Банка УРАЛСИБ получили купон до 12,92 % по полисам инвестиционного страхования жизни от УРАЛСИБ Жизнь
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин обещал избавить город от синих заборов
Прокуратура проверяет информацию о рухнувшем потолке в квартире нижегородской пенсионерки
Рестораторы накрыли стол нижегородским врачам
В Нижнем Новгороде выставили на продажу гостиницу на Верхне-Волжской набережной
В Нижнем Новгороде 17 июля синоптики прогнозируют небольшой дождь
Отпуск и пандемия