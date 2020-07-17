Новый зубофрезерный станок поступил на АПЗ

Новый высокоточный зубофрезерный станок с ЧПУ Gleason Pfauter P60 поступил в механический цех №54 Арзамасского приборостроительного завода имени Пландина и уже начал работу. Об этом сообщает пресс-служба предприятия. Кстати, аналогичный станок работает в цехе уже 11 лет и отлично себя зарекомендовал.

– Оборудование надежное, высокотехнологичное и простое в обращении. А главное, оно гарантирует высокое качество выпускаемых изделий, – объясняет начальник техбюро Дмитрий Квирам. – Поэтому еще один такой станок в цехе мы ждали давно, и его покупка была продуманным шагом.

Новый зубофрезерный станок установлен на участке с микроклиматом. Уже проведены пусконаладочные работы.

– Представители фирмы-поставщика работали в тесной взаимосвязи с цеховыми наладчиками, – отмечает Дмитрий Квирам. – Изготовленные тестовые детали показали высокое качество.

Стоит добавить, что в комплекте к оборудованию было заказано также несколько единиц оригинальной оснастки – два комплекта цанг, а также установочные центра для поддержки спецоправки для фрез и детали. Сейчас на станке изготавливаются серийные детали для изделий спецназначения.