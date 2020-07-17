2020-07-17T11:38:41+03:00
Происшествия

Массовое ДТП на проспекте Ильича: Три человека пострадали

В Автозаводском районе столкнулись сразу три автомобиля [фото]
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Массовое ДТП на проспекте Ильича: Три человека пострадали.Массовое ДТП на проспекте Ильича: Три человека пострадали.Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области
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Серьезная авария произошла минувшим вечером в Автозаводском районе Нижнего Новгорода – там около дома № 11 по проспекту Ильича столкнулись сразу три автомобиля. В результате аварии пострадали три человека.

- Столкновение произошло примерно в 18:45 16 июля, - рассказали в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области. – 56-летний водитель автомобиля «Рено» не отреагировал на знак «Уступите дорогу» и столкнулся с автомобилями «Ауди» и «Хендай», ехавшими по главной дороге. В результате аварии пострадали три человека, в том числе 44-летняя женщина-водитель автомобиля «Ауди», 35-летняя пассажирка автомобиля «Хендай» и 22-летний пассажир автомобиля «Рено». Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Проводится административное расследование.

Напомним, накануне произошла еще одна крупная авария в Нижнем Новгороде – на проспекте Гагарина водитель автомобиля «Хендай» выскочил на «встречку» и врезался в припаркованный автомобиль. От полученных травм он скончался на месте.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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