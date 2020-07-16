Карта распространения коронавируса в Нижегородской области на 16 июля 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
По данным на 16 июля 2020 года, общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области составляет 20 984 человека. Большая часть заболевших проживает в Нижегородской области – 10860 человек, в Нижнем Новгороде – 10124 человека. Статистику по заболеваемости в районах области представила пресс-служба регионального правительства.
По данным пресс-службы, наибольшее число заболевших – по-прежнему во втором по величине городе Нижегородской области Дзержинске. Короновирус подтвержден у 1722 жителей города. Также более тысячи заболевших в Павловском районе – 1165 человек. На третьем месте Бор – 815 человек.
Поровну заболевших в Кстовском и Богородском районах – по 588 человек. Менее пятисот заболевших в Семеновском, Кулебакском и Дивеевском районах (485, 443 и 424 человека соответственно).
Напомним, вчера губернатор Нижегородской области Глеб Никитин говорил о возможном снятии карантина в Дивееве.
Количество заболевших в районах области:
1. Ардатовский район – 144
2. г.о.г. Арзамас – 219
3. Арзамасский – 66
4. Балахнинский – 242
5. Богородский – 588
6. Большеболдинский – 73
7. Большемурашкинский – 20
8. г.о.г. Бор – 815
9. Бутурлинский – 34
10. Вадский – 25
11. Варнавинский район – 26
12. Вачский – 135
13. Ветлужский – 14
14. Вознесенский – 64
15. Володарский – 319
16. Воротынский – 19
17. Воскресенский – 88
18. Выксунский – 149
19. Гагинский – 51
20. Городецкий – 263
21. Д.Константиновский – 71
22. Дзержинск – 1722
23. Дивеевский – 424
24. Княгининский - 35
25. Ковернинский – 44
26. Краснобаковский – 32
27. Краснооктябрьский – 205
28. Кстовский – 588
29. Кулебакский – 443
30. Лукояновский – 83
31. Лысковский – 200
32. Навашинский – 248
33. Павловский – 1165
34. Первомайский – 17
35. Перевозский – 34
36. Пильнинский – 149
37. Починковский – 205
38. Семеновский – 485
39. Сергачский – 297
40. Сеченовский – 83
41. Сокольский – 26
42. Сосновский – 197
43. Спасский – 41
44. Тонкинский – 6
45. Тоншаевский – 71
46. Уренский – 44
47. Чкаловский – 30
48. Шарангский – 23
49. Шатковский – 288
50. Шахунский – 207
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ИСТОЧНИК KP.RU
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