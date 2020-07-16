Карта распространения коронавируса в Нижегородской области на 16 июля 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

По данным на 16 июля 2020 года, общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области составляет 20 984 человека. Большая часть заболевших проживает в Нижегородской области – 10860 человек, в Нижнем Новгороде – 10124 человека. Статистику по заболеваемости в районах области представила пресс-служба регионального правительства.

По данным пресс-службы, наибольшее число заболевших – по-прежнему во втором по величине городе Нижегородской области Дзержинске. Короновирус подтвержден у 1722 жителей города. Также более тысячи заболевших в Павловском районе – 1165 человек. На третьем месте Бор – 815 человек.

Поровну заболевших в Кстовском и Богородском районах – по 588 человек. Менее пятисот заболевших в Семеновском, Кулебакском и Дивеевском районах (485, 443 и 424 человека соответственно).

Напомним, вчера губернатор Нижегородской области Глеб Никитин говорил о возможном снятии карантина в Дивееве.

Количество заболевших в районах области:

1. Ардатовский район – 144

2. г.о.г. Арзамас – 219

3. Арзамасский – 66

4. Балахнинский – 242

5. Богородский – 588

6. Большеболдинский – 73

7. Большемурашкинский – 20

8. г.о.г. Бор – 815

9. Бутурлинский – 34

10. Вадский – 25

11. Варнавинский район – 26

12. Вачский – 135

13. Ветлужский – 14

14. Вознесенский – 64

15. Володарский – 319

16. Воротынский – 19

17. Воскресенский – 88

18. Выксунский – 149

19. Гагинский – 51

20. Городецкий – 263

21. Д.Константиновский – 71

22. Дзержинск – 1722

23. Дивеевский – 424

24. Княгининский - 35

25. Ковернинский – 44

26. Краснобаковский – 32

27. Краснооктябрьский – 205

28. Кстовский – 588

29. Кулебакский – 443

30. Лукояновский – 83

31. Лысковский – 200

32. Навашинский – 248

33. Павловский – 1165

34. Первомайский – 17

35. Перевозский – 34

36. Пильнинский – 149

37. Починковский – 205

38. Семеновский – 485

39. Сергачский – 297

40. Сеченовский – 83

41. Сокольский – 26

42. Сосновский – 197

43. Спасский – 41

44. Тонкинский – 6

45. Тоншаевский – 71

46. Уренский – 44

47. Чкаловский – 30

48. Шарангский – 23

49. Шатковский – 288

50. Шахунский – 207

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.