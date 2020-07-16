Карантин для прибывающих в Нижегородскую область россиян и иностранцев отменяется

Россиянам, прибывающим из других стран на территорию региона регулярными воздушными рейсами, больше не нужно соблюдать двухнедельную самоизоляцию. Соответствующие изменения внес в Указ о режиме повышенной готовности губернатор региона Глеб Никитин. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

По данным источника, определенные требования все же сохраняются. В частности, в течение трех дней всем прибывшим необходимо пройти обследование на коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). Если прилетевший гражданин плохо себя чувствует или тест на коронавирус покажет положительный результат, карантин остается обязательным до момента выздоровления и отрицательного результата теста.

Иностранцам, прилетающим в регион, необходимо предоставить справку об отсутствии заболевания, на русском и английском языках. В справке должен быть отражен отрицательный результат тестирования на коронавирус. Причем тест должен быть сдан не ранее чем за три календарных дня до прибытия на территорию России. Если такого документа нет, то прибывший должен пройти обследование на коронавирусную инфекцию методом ПЦР в течение трех календарных дней с момента приезда в Россию.

«Это очень важная часть возвращения к нормальной жизни. Становится возможным продолжение ряда проектов, реализация которых оказалась приостановилась из-за пандемии», - подчеркнул Глеб Никитин.

Также источник отмечает, что на работодателей возлагается обязанность сообщать своим сотрудникам, выезжающим за рубеж, о необходимости пройти тестирование за три дня до возвращения на родину. У иностранных сотрудников работодатель обязан затребовать справку об отсутствии коронавирусной инфекции.

«Мне хотелось бы попросить граждан и работодателей максимально ответственно отнестись к новым правилам. Их нарушение может привести к неприятным последствиям. Ответственность за это очень серьезная», - добавил Глеб Никитин.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.