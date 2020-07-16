На некоторые спортивные и культурные события в Нижегородской области будут пускать зрителей

16 июля 2020 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес изменения в Указ «О режиме повышенной готовности».

Согласно изменениям, зрителей будут допускать на культурные и спортивные мероприятия регионального, общероссийского и международного значения. Но при условии, что Координационный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Нижегородской области разрешит доступ зрителям.

По словам губернатора региона Глеба Никитина, летом традиционно проводились масштабные культурные и спортивные события, которые делали жизнь в городах региона ярче и интереснее.

«Много запланированных мероприятий отменилось еще весной, но какие-то проходят и будут проходить. По каждому событию, где предполагается присутствие гостей и зрителей, проводится тщательная работа с Роспотребнадзором, чтобы взвесить и просчитать все риски», - отметил глава региона и добавил, что каждое мероприятие будет рассматриваться индивидуально, и по каждому будет приниматься соответствующее решение.

«Главным фактором остается безопасность людей», - подчеркнул Глеб Никитин.

На данный момент в числе мероприятий - матчи Чемпионата России по футболу среди команд клубов Премьер-Лиги сезона 2019-2020 при условии заполняемости не более 10% от максимальной вместимости стадиона, а также IV фестиваль нового российского кино «Горький fest» и церемония вручения Государственной премии в области современного искусства «Инновация».

«Конечно, ситуация вносит свои коррективы, и организаторам придется соблюдать очень жесткие требования безопасности», - отметил Глеб Никитин.

Кроме основных требований организаторы должны развести потоки зрителей на входе и выходе, обеспечить соблюдение масочного режима для всех участников – организаторов и зрителей, рассадить зрителей с соблюдением социальной дистанции и измерить температуру зрителям и сотрудникам на входе на площадку проведения мероприятия.

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