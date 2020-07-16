221 новый случай заражения коронавирусом выявлен в Нижегородской области

По данным на 16 июля 2020 года, общее количество зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области составляет 20 934 человека. За последние сутки диагноз подтвердился еще у 221 нижегородца. По этому показателю Нижегородская область вновь поднялась в антирейтинге регионов страны и заняла пятое место. Большее количество случаев заболевания зафиксировано в Москве, которая остается безусловным лидером рейтинга – 531 человек, Свердловской области (349), Санкт-Петербурге (256), Ханты-Мансийском автономном округе (252). Меньше всего заболевших за сутки в Севастополе, Ненецком и Чукотском округах – по 1-2 человека.

73% нижегородцев, заразившихся коронавирусом, выздоровели – в числовом выражении это 15336 человек. За сутки выписаны 271 человек. По данным пресс-службы областного правительства, более 3,7 тысячи человек находятся на амбулаторном лечении, то есть болезнь у этих пациентов протекает бессимптомно или в легкой форме. Около 1,6 тысячи человек лечатся в больницах, 7 человек находятся в обсерваторах.

За последние сутки тесты сдали 6 310 жителей региона, а в среднем за неделю охват составил 214,5 теста на 100 тысяч населения.

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