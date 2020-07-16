2020-07-16T12:33:44+03:00
Общество

221 новый случай заражения коронавирусом выявлен в Нижегородской области

Общее число зараженных Covid-19 в регионе составляет 20 984 человека
Елена ЛАЗАРЕВА
Поделиться:
Нижегородская область вновь поднялась на несколько строчек в антирейтинге по количеству заболевших за суткиНижегородская область вновь поднялась на несколько строчек в антирейтинге по количеству заболевших за суткиФото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

По данным на 16 июля 2020 года, общее количество зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области составляет 20 934 человека. За последние сутки диагноз подтвердился еще у 221 нижегородца. По этому показателю Нижегородская область вновь поднялась в антирейтинге регионов страны и заняла пятое место. Большее количество случаев заболевания зафиксировано в Москве, которая остается безусловным лидером рейтинга – 531 человек, Свердловской области (349), Санкт-Петербурге (256), Ханты-Мансийском автономном округе (252). Меньше всего заболевших за сутки в Севастополе, Ненецком и Чукотском округах – по 1-2 человека.

73% нижегородцев, заразившихся коронавирусом, выздоровели – в числовом выражении это 15336 человек. За сутки выписаны 271 человек. По данным пресс-службы областного правительства, более 3,7 тысячи человек находятся на амбулаторном лечении, то есть болезнь у этих пациентов протекает бессимптомно или в легкой форме. Около 1,6 тысячи человек лечатся в больницах, 7 человек находятся в обсерваторах.

За последние сутки тесты сдали 6 310 жителей региона, а в среднем за неделю охват составил 214,5 теста на 100 тысяч населения.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Нижегородской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
"Я родила на заказ четверых": Что говорит суррогатная мама из громкого дела о «врачах, торговавших детьми»
Женщина, которая родила четверых детей по заказу, до последнего не знала, что генетические родители малыша - граждане КНР, но сейчас требует отдать им ребенка [эксклюзив kp.ru]
Оказание первой помощи утопающему
В воде ежегодно тонут тысячи людей, среди них даже профессиональные пловцы. Быстрое оказание первой помощи утопающему – единственный шанс спасти ему жизнь. Ведь на берегу не всегда есть спасатели, а помощи ждать слишком долго
Поздравления с Михайловым днем 2020
В 2020 году, не меняя традиций, 21 ноября мы встречаем добрый и светлый Михайлов день. В эту дату почитают святого Архангела Михаила. Мы подготовили для вас подборку красивых стихов и прозы, чтобы вы могли поздравить родных и близких людей
Новости 24
Бывшего сотрудника нижегородского МВД отправят в места лишения свобода
В 2020 году нижегородское правительство планирует восстановить права 5 тысяч обманутых дольщиков
Как поднять себе настроение на карантине?
Счастье жительницы Нижегородской области с суженым-рецидивистом оказалось недолгим
Нижегородские спасатели развернули в небе пятиметровые флаги
Нижегородские полицейские нашли мужчину, пытавшегося взломать банкомат
В Нижегородской области продлены сроки замены водительских удостоверений
В Нижнем Новгороде 16 июля облачно и без осадков
Завершен прием заявок на конкурс по созданию эскиза талисмана 800-летия Нижнего Новгорода
Определились соперники БК «Нижний Новгород» в Лиге Чемпионов
В Нижегородской области появились станции для поездов на Симферополь
В Нижегородском кремле открылась тематическая композиция, посвященная Году памяти и славы
Умер пострадавший в авиакатастрофе с АН-2 в Большеболдинском районе
Пять музыкальных школ Нижнего Новгорода получили средства на покупку инструментов
Нижегородские аграрии получили более 1,8 млрд рублей субсидий
В Кулебаках сын бросился на мать с ножом
Улицу Нестерова перекроют для движения из-за ремонта теплосетей
Четыре нижегородских проекта получат грантовую поддержку «Команды 800»