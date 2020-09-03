Юрий Шалабаев покинул Общественный совет по благоустройству парка «Швейцария»

Фото: Администрация Нижнего Новгорода

Первое заседание общественного совета по благоустройству парка «Швейцария» состоялось 2 сентября 2020 года.Об этом сообщает администрация Нижнего Новгорода.

Во время мероприятия стало известно, что исполняющий обязанности полномочия главы Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев и представители администрации города покидают общественный совет. Это решение было принято в связи с тем, что основной задачей чиновников было создание совета и выполнение ряда организационных функций. Кроме того, строгий контроль за действиями подрядчика со стороны мэрии продолжится.

Новым председателем Общественного совета парка «Швейцария» единогласно был избран заслуженный строитель РФ и почетный гражданин Нижнего Новгорода Валерий Камальдинов.

Во время заседания совет детально обсудил с подрядчиком проект благоустройства, а также принял решение о создании рабочих групп, которые будут следить за работой подрядчика по всем направлениям.

- Подрядчика спрашивали и про коммуникации, и про деревья, и про возводимые объекты – по всем наболевшим вопросам. Договорились о регулярных встречах со строителями самом в парке, первая общественная инспекция пройдет уже на следующей неделе. Будем задавать вопросы напрямую и транслировать ответы жителям. Одна из главных задач Общественного совета - держать на контроле выполнение норм и правил проведения работ, информировать общественность и СМИ о правдивой картине происходящего, не допускать фейковых новостей, которых сейчас очень много плодится вокруг этого проекта, – рассказал журналист, член городской общественной палаты Андрей Вовк.

Так, стоит отметить, что недавно специалисты Всероссийского общества охраны природы обнаружили некоторые несоблюдения в работе, связанной с сохранением растений. Сейчас подрядной организации требуется оперативно устранить нарушения.

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