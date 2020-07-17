Карта распространения коронавируса в Нижегородской области на 17 июля 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
В 28 районах Нижегородской области за минувшие сутки не выявлены новые случаи заражения COVID-19. Увеличивается количество выздоровевших от коронавирусной инфекции. По данным регионального правительства, уже более 73% заболевших выздоровели. Итого с начала пандемии выздоровел 15 581 житель региона.
По данным пресс-службы регионального правительства, на 17 июля число заболевших превысило 21 тысячу человек и составляет 21200 нижегородцев. Наибольшее число заболевших – по-прежнему во втором по величине городе Нижегородской области Дзержинске. Короновирус подтвержден у 1763 жителей города. Также более тысячи заболевших в Павловском районе – 1171 человек. На третьем месте Бор – 823 человека. В областном центре коронавирусная инфекция подтверждена у 10228 человек.
Более пятисот заболевших – в Кстовском и Богородском районах, почти подобрался к первому «антирекорду» Семеновский район – здесь 491 заболевший.
Последним населенным пунктом региона, где действует карантин, остается село Дивеево.
Список районов и городских округов Нижегородской области, где подтверждены случаи заражения коронавирусом (на 17.07.2020):
1. Ардатовский район – 144
2. г.о.г. Арзамас – 219
3. Арзамасский – 66
4. Балахнинский – 245
5. Богородский – 588
6. Большеболдинский – 73
7. Большемурашкинский – 20
8. г.о.г. Бор – 823
9. Бутурлинский – 34
10. Вадский – 25
11. Варнавинский район – 26
12. Вачский – 136
13. Ветлужский – 14
14. Вознесенский – 66
15. Володарский – 326
16. Воротынский – 19
17. Воскресенский – 98
18. Выксунский – 151
19. Гагинский – 51
20. Городецкий – 264
21. Д.Константиновский – 72
22. Дзержинск – 1763
23. Дивеевский – 424
24. Княгининский - 36
25. Ковернинский – 45
26. Краснобаковский – 32
27. Краснооктябрьский – 205
28. Кстовский – 589
29. Кулебакский – 444
30. Лукояновский – 83
31. Лысковский – 202
32. Навашинский – 248
33. Павловский – 1171
34. Первомайский – 17
35. Перевозский – 34
36. Пильнинский – 151
37. Починковский – 205
38. Семеновский – 491
39. Сергачский – 303
40. Сеченовский – 85
41. Сокольский – 26
42. Сосновский – 203
43. Спасский – 41
44. Тонкинский – 6
45. Тоншаевский – 71
46. Уренский – 44
47. Чкаловский – 30
48. Шарангский – 23
49. Шатковский – 290
50. Шахунский – 207
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ИСТОЧНИК KP.RU
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