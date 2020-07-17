2020-07-17T14:51:51+03:00
Общество

Карта распространения коронавируса в Нижегородской области на 17 июля 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

За минувшие сутки новые случаи заболевания не выявлены в 28 районах Нижегородской области
Елена ЛАЗАРЕВА
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С начала пандемии выздоровел 15 581 житель регионаС начала пандемии выздоровел 15 581 житель регионаФото: Артем КИЛЬКИН
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В 28 районах Нижегородской области за минувшие сутки не выявлены новые случаи заражения COVID-19. Увеличивается количество выздоровевших от коронавирусной инфекции. По данным регионального правительства, уже более 73% заболевших выздоровели. Итого с начала пандемии выздоровел 15 581 житель региона.

По данным пресс-службы регионального правительства, на 17 июля число заболевших превысило 21 тысячу человек и составляет 21200 нижегородцев. Наибольшее число заболевших – по-прежнему во втором по величине городе Нижегородской области Дзержинске. Короновирус подтвержден у 1763 жителей города. Также более тысячи заболевших в Павловском районе – 1171 человек. На третьем месте Бор – 823 человека. В областном центре коронавирусная инфекция подтверждена у 10228 человек.

Более пятисот заболевших – в Кстовском и Богородском районах, почти подобрался к первому «антирекорду» Семеновский район – здесь 491 заболевший.

Последним населенным пунктом региона, где действует карантин, остается село Дивеево.

Список районов и городских округов Нижегородской области, где подтверждены случаи заражения коронавирусом (на 17.07.2020):

1. Ардатовский район – 144

2. г.о.г. Арзамас – 219

3. Арзамасский – 66

4. Балахнинский – 245

5. Богородский – 588

6. Большеболдинский – 73

7. Большемурашкинский – 20

8. г.о.г. Бор – 823

9. Бутурлинский – 34

10. Вадский – 25

11. Варнавинский район – 26

12. Вачский – 136

13. Ветлужский – 14

14. Вознесенский – 66

15. Володарский – 326

16. Воротынский – 19

17. Воскресенский – 98

18. Выксунский – 151

19. Гагинский – 51

20. Городецкий – 264

21. Д.Константиновский – 72

22. Дзержинск – 1763

23. Дивеевский – 424

24. Княгининский - 36

25. Ковернинский – 45

26. Краснобаковский – 32

27. Краснооктябрьский – 205

28. Кстовский – 589

29. Кулебакский – 444

30. Лукояновский – 83

31. Лысковский – 202

32. Навашинский – 248

33. Павловский – 1171

34. Первомайский – 17

35. Перевозский – 34

36. Пильнинский – 151

37. Починковский – 205

38. Семеновский – 491

39. Сергачский – 303

40. Сеченовский – 85

41. Сокольский – 26

42. Сосновский – 203

43. Спасский – 41

44. Тонкинский – 6

45. Тоншаевский – 71

46. Уренский – 44

47. Чкаловский – 30

48. Шарангский – 23

49. Шатковский – 290

50. Шахунский – 207

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ИСТОЧНИК KP.RU

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