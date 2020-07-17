2020-07-16T22:32:56+03:00
Общество

Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 17 июля 2020 года: Отмена карантина для приезжающих и допуск зрителей на спортивные мероприятия

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Нижнем Новгороде на 17 июля 2020 года
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Отмена карантина для приезжающих и допуск зрителей на спортивные мероприятия.Отмена карантина для приезжающих и допуск зрителей на спортивные мероприятия.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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По данным на 01:00 17 июля 2020 года, общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области составляет 20 984 человека. Только за минувшие сутки в регионе был выявлен 221 новый случай. По этому показателю Нижегородская область поднялась на пятое место в стране. Опережает наш регион только Москва (531), Свердловская область (349), Санкт-Петербург (256) и Ханты-Мансийский автономный округ (252).

Статистика заражений коронавирусом в Нижегородской области. ФОТО: Оперативный штаб Нижегородской области.

Статистика заражений коронавирусом в Нижегородской области. ФОТО: Оперативный штаб Нижегородской области.

Свыше 73% всех заболевших коронавирусом в Нижегородской области уже выздоровели. На сегодняшний день из больниц выписаны 15 336 нижегородцев. Только за последние сутки из нижегородских больниц был выписан 271 человек с отрицательными результатами анализов. К сожалению, одновременно с этим растет и число погибших от коронавируса. За сутки в Нижегородской области скончались еще шесть пациентов с Covid-19. Общее число жертв опасной инфекции сейчас составляет 318 человек.

Что касается распространения коронавируса в Нижегородской области, то в лидерах по-прежнему остаются Дзержинск (1722), Павловский район (1165) и Бор (815). В Нижнем Новгороде лидирует Автозаводский район с 2355 заболевшими.

Названо число заболевших коронавирусом в Нижегородской области. Фото: Яндекс

Названо число заболевших коронавирусом в Нижегородской области.Фото: Яндекс

Напомним, Нижегородская область находится на первом этапе снятия ограничений. Тем не менее, сегодня в регионе был введен целый ряд новых послаблений. В частности, на некоторые спортивные и культурные события в регионе решено пускать зрителей, а для въезжающих в регион гостей отменяют обязательный карантин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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