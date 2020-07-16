2020-07-16T18:21:02+03:00
Общество

Перенос акции «Бессмертный полк» 2020 в Нижнем Новгороде: какого числа пройдет и почему переносят

Шествие «Бессмертный полк» перенесли на неопределенный срок
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Перенос акции «Бессмертный полк» 2020 в Нижнем Новгороде: какого числа пройдет и почему переносят.Перенос акции «Бессмертный полк» 2020 в Нижнем Новгороде: какого числа пройдет и почему переносят.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В этом году все памятные мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войны пришлось перенести из-за пандемии коронавируса. Не стало исключением и шествие «Бессмертный полк». Ранее оно было перенесено на 26 июля 2020 года, когда в России празднуется День Военно-морского флота. Однако сегодня оказалось, что и эта дата не окончательная.

- Организаторы акции «Бессмертный полк» провели мониторинг эпидемиологической обстановки в 76 регионах, где есть представительства движения, - говорится в сообщении движения «Бессмертный полк России». – И мы приняли решение об отмене шествия, назначенного на 26 июля.

По данным организаторов, заявки на проведение шествия участники смогут подавать, когда эпидемиологическая ситуация в стране нормализуется.

- В настоящее время шествие «Бессмертный полк» может проводиться только с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил. В частности, участники должны использовать маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию, - рассказала сопредседатель центрального штаба ООД «Бессмертный полк России» Елена Цунаева. – Однако это противоречит духу «Бессмертного полка». Шествие должно проводиться плечом к плечу и в нем должны участвовать целые семьи, представляющие разные поколения.

Пока новая дата проведения шествия не называется. Есть даже предложение перенести его на 9 мая 2021 года.

- Десятки миллионов людей уже участвовали в памятных мероприятиях, которые проходили 9 мая, 22 и 24 июня, - отметил Народный артист СССР, сопредседатель Центрального штаба ООД «Бессмертный полк России» Василий Лановой. – В эти дни мы вспоминали их подвиг. Мы чествовали живых и почтили память ушедших. Возможно, стоит провести шествие в полноценном формате в День Победы 9 мая 2021 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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