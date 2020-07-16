Опубликованы фотографии страшной аварии на проспекте Гагарина: Иномарка выскочила на «встречку» и протаранила припаркованный автомобиль

Страшная авария произошла днем 16 июля на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде – там водитель автомобиля «Хендай» выехал на полосу встречного движения и протаранил припаркованный автомобиль. Первыми о трагедии в социальных сетях рассказали очевидцы происшествия.

- Он врезался прямо в Фольксваген, - рассказали очевидцы в соцсетях. – Есть один погибший.

Вскоре данную информацию подтвердили и правоохранительные органы. Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства происшествия.

В результате аварии погиб водитель автомобиля "Хендай".Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

- По предварительной информации, около 12:40 16 июля в районе дома № 88 по проспекту Гагарина водитель автомобиля «Хендай» по неустановленной причине выехал на полосу встречного движения, где врезался в припаркованный автомобиль «Фольксваген», - сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области. – В результате аварии 32-летний водитель автомобиля «Хендай» скончался на месте. В настоящее время наши сотрудники оформляют ДТП.

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