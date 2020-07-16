«ЛУКОЙЛ» поддержал XVII Праздник цветов в Нижегородском кремле

15 июля в Нижегородском кремле открылась тематическая композиция, посвященная Году памяти и славы, подготовленная к XVII Празднику цветов, который проводится ежегодно на территории памятника.

Важной частью композиции стали рисунки воспитанников 10 социально-реабилитационных центров области на тему «Мы помним Великую Победу». Все дети получили спортивные подарки (велосипеды, роликовые коньки, пениборды, самокаты), которые приобретены при финансовой поддержке ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез».

- Компания «ЛУКОЙЛ» ежегодно выделяет средства на приобретение подарков для авторов рисунков. И этот особенный год, темой которого стало 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, не стал исключением, - отметил заместитель генерального директора по связям с общественностью ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез», депутат Законодательного Собрания Нижегородской области Антон Гребень.

В этом году в связи со сложной эпидемиологической обстановкой, вызванной пандемией коронавирусной инфекции, праздничное мероприятие было отменено и открытие тематической площадки прошло в усеченном формате.

Подготовленная специалистами Управления по благоустройству территории Кремля тематическая композиция также представлена фотозоной, которая оформлена инсталляциями на военную тематику.