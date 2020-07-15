Современная беговая дорожка появилась в деревне Прокошево при поддержке компании «Лукойл»

На стадионе в деревне Прокошево Кстовского района появилась новая беговая дорожка. В настоящее время здесь проживает более 1600 человек (почти 400 из них – дети), поэтому спортивный объект был необходим. Сейчас, в период летних каникул, он особенно популярен.

В 2020 году, чтобы решить проблему с модернизацией беговой дорожки, Прокошевское сельское поселение приняло участие в реализации программы «Комплексное развитие сельских территорий». Программа подразумевает, что финансирование работ проводится из нескольких источников – местного, областного и федерального бюджетов, а также с привлечением средств населения и спонсоров. Общая стоимость проекта составила около 1 млн 900 тысяч рублей, и основное бремя финансирования несет на себе именно федеральный бюджет, однако финансовая поддержка населения и спонсоров – обязательное условие для участия в данном проекте.

По словам главы администрации Прокошевского сельсовета Снежаны Галыниной, собрать даже небольшие средства в период самоизоляции, связанной со сложной эпидемиологической ситуацией, не представлялось возможным. Именно поэтому сельская администрация обратилась за поддержкой к руководству ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез».

- Наши жители активно занимаются спортом, участвуют в районных соревнованиях, поэтому всем нам очень хотелось создать условия для развития спортивного движения на территории сельского поселения, - рассказывает Снежана Александровна. – В прошлом году благодаря Компании «ЛУКОЙЛ» у нас были установлены уличные тренажеры, которые полюбились всем – и детям, и взрослым. В связи пандемиейCOVID-19 этой весной мы не могли соблюсти условия программы и собирать финансовую помощь от населения, ноблагодаря спонсорской поддержке Компании «ЛУКОЙЛ» нам удалось реализовать проект.

При соблюдении всех условий возведение дорожки было профинансировано, и с конца июня она уже доступна для всех поклонников активного образа жизни. Современное покрытие делает ее удобной для бега, а наличие такого объекта на территории сельского поселения - большой вклад в развитие спортивного движения. Как известно, спорт больших достижений начинается с маленьких дворовых побед. Сейчас у ребят из деревни Прокошево появилось хорошее подспорье для тренировок, кто знает, может, они и станут предвестниками серьезных побед на спортивных соревнованиях.

- Компания «ЛУКОЙЛ» поддерживает спорт разных направлений и уровней, ведь самое главное - это стремление к здоровому образу жизни и воспитанию характера. Наша цель - создание современных условий для активной физической деятельности, оздоровления и укрепления здоровья, что, несомненно, будет способствовать популяризации спортивного образа жизни, - отметил заместитель генерального директора по связям с общественностью ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез», депутат Законодательного Собрания Нижегородской области Антон Гребень.