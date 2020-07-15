2020-07-15T18:00:10+03:00
Общество

«Девятый день кипятим чайники»: Нерадивый нижегородец оставил без горячей воды всех соседей

Из-за аварии в одной из квартир воду отключили всему стояку – но ликвидировать аварию пока никто не может
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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«Девятый день кипятим чайники»: Нерадивый нижегородец оставил без горячей воды всех соседей«Девятый день кипятим чайники»: Нерадивый нижегородец оставил без горячей воды всех соседейФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Жители дома №30 по улице Ковалихинской остались без горячей воды на несколько дней – и дело отнюдь не в привычных летних плановых работах. Весь коллапс произошел всего из-за одной квартиры. В одном из помещений на третьем этаже произошла авария, соседа снизу затопило, аварийная бригада перекрыла воду и… все. Проблема в том, что в той самой квартире, где прорвало трубу, никто не проживает, а все контакты владельцев уже недействительны.

- Участковый полицейский сказал, что контактов у него нет, а вскрыть квартиру он может только если заведено уголовное дело. МЧС может вскрыть квартиру только если пожар или утечка газа. А горячая вода, точнее холодная, это не смертельно, - рассказывает жительница дома Ольга Полякова, сетуя, что чайник приходится кипятить практически постоянно, чтобы купать крохотную дочку.

В пресс-службе домоуправляющей компании Нижегородского района «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» подтвердили, что такая проблема есть.

- Об этой ситуации мы уже доложили на совещании в администрации города, направили запрос. Администрация должна обратиться в полицию, чтобы найти собственника, потому что все контактные телефоны, которые есть, не отвечают. Подключена уже и прокуратура, и полиция, надеемся, что проблема скоро будет решена, - заверили «Комсомолку» в домоуправляющей компании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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