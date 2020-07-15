Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 15 июля 2020 года: открытие спортивных школ и шесть новых жертв

По данным на 01:00 15 июля 2020 года, общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области увеличилось до 20 534 человек. Только за минувшие сутки в регионе было выявлено 193 новых случая заражения Covid-19. Шестеро заболевших не смогли справиться с вирусом, и количество смертей от коронавируса увеличилось до 305. Более 71% всех зараженных коронавирусом нижегородцев уже выздоровели. Общее число выздоровевших составляет 14 642 человека. За последние сутки из больниц выписались 368 нижегородцев. Еще около 1,6 тысячи человек находятся в больницах, а еще пять тысяч лечатся дома.

Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 15 июля 2020 года: открытие спортивных школ и шесть новых жертвФото: Яндекс

71 спортивная организация уже возобновила тренировки в Нижегородской области после режима самоизоляции. Но, как и следовало ожидать, не без ограничений, сообщают в региональном министерстве спорта. Так, на закрытых площадках должно присутствовать не более трех обучающихся. На открытых площадках допускается количество до семи человек, но при этом они должны соблюдать дистанцию 1,5 метра.

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