Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 16 июля 2020 года: снятие карантина в Дивеево и более трехсот умерших за время пандемии

Число нижегородцев с подтвержденным коронавирусом продолжает расти – как сообщается на портале стопкоронавирус.рф 16 июля 2020 года, за последние сутки диагноз подтвердился еще у 229 человек. Таким образом, с начала пандемии СOVID-19 заболели уже 20 763 жителя региона.

За сутки было зафиксировано 380 выздоровевших, и таким образом их количество превысило 15 тысяч человек и составило 15022 человека.

Сегодня стало известно, что карантин в Дивееве могут снять после 20 июля. В начале августа там должны пройти торжественные мероприятия, посвященные Дням памяти преподобного Серафима Саровского. То, как они будут организованы, обсудили на заседании оргкомитета при участии губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, митрополита Георгия, а также главы Дивеевского района Сергея Кучина и главы регионального Роспотребнадзора Наталии Кучеренко.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, в ближайшую неделю за ситуацией с коронавирусом в Дивееве будут пристально следить. И решение о снятии карантина будет приниматься после 20 июля.

За последние сутки в больницах от коронавируса скончались еще семь человек.

Общее число умерших нижегородцев, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция, выросло до 312 человек. У большинства погибших течение болезни было осложнено хроническими заболеваниями.

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